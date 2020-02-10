民政部回应第二版《养老机构疫情防控指南》有哪些变化

人民网北京2月10日电 （许晓华）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。会上，民政部养老服务司副司长李邦华在回答记者提问时表示，2月7日修订发布的第二版《养老机构疫情防控指南》和第一版相比，主要做了两大方面的调整。

一是完善了养老机构的出入管理。针对养老机构防控风险主要来自于外部输入的情况，《指南》进一步明确了疫情期间禁止进入养老机构的六类情形，比如在湖北疫区停留过，接触过感染的或者疑似人员，有发烧、呕吐等疑似症状，总共规定了六类情形禁止进入养老机构。针对春节之后一些回家的老年人要返回养老机构，还有春节回家的护理人员要返回养老机构，还有新入住的老年人，也完善了入住的流程，要求这些人在没有禁止进入的情况下，通过14天的隔离观察无异常之后可以回到养老机构入住或上岗。

二是明确了疫情处置的相关要求。老年人有时候要出去看病，老年人如果在机构里面出现疑似症状，老年人、工作人员出现疑似病例或者是确诊感染的病例的情况下，养老机构如何处置，对这些方面进行了规范。

李邦华表示，第二版《养老机构疫情防控指南》相关内容的调整，都是结合疫情的最新变化做出的跟进和完善，同时对养老机构的相关内容做了优化，从原来的45条优化为现在的34条。