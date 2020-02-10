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民政部：上门体温排查 共用体温计可能带来交叉感染风险

2020年02月10日15:56 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （记者许心怡）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。针对社区防控存在的问题，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，各地已经意识到，上门体温排查，共用体温计可能带来交叉感染的风险。现在许多地方通过打电话，依托微信群、QQ群、智慧社区客户端等社区信息平台，与社区居民沟通体温测量情况。

陈越良介绍，一些社区不再使用一张纸、一支笔的传统登记方式，而是通过扫描二维码、微信小程序等方式进行实时录入汇总，最大限度避免近距离接触而产生的交叉感染风险。每一名社区居民都要对自己的健康负责任，自觉接受不近距离接触的排查方式，如实反馈个人的健康状况，让社区工作者能够准确了解并报告社区疫情情况，以便当地党委政府能做出准确的判断，采取精准的社区防控措施。

陈越良强调，社区防控是打赢疫情防控阻击战的关键环节，各级党委政府应进一步重视社区防控工作，要确保社区疫情防控一线的供给。同时，各地也要加强对社区工作者自我防护知识的宣传和培训，让社区工作者最大限度用好现有资源。在做好自身防护的前提下，更好开展防控工作。技术支撑很重要，希望互联网企业积极参与社区防控应用开发。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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