中国医师协会：居家隔离人员应属地化管理

人民网北京2月10日电 （许晓华）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。会上，中国医师协会全科分会会长、北京市月坛社区卫生服务中心主任杜雪平在回答记者提问时表示，居家隔离人员应该属地化管理，需要居委会、社区工作者、基层医务人员、民警以及公民所有人配合，大家都要共同进行居家管理的工作。

针对居家隔离的人员，社区是否有专门的工作人员负责随访？杜雪平介绍，如果属于居家观察的人员，社区居委会的成员可以上门服务，例如送体温计，进行健康知识宣教。工作人员可以不进门，但是必须要戴口罩。

“居家观察的人员，隔的是疫情，而不是亲情。” 杜雪平表示，如果居家观察的人员有症状，就需要找当地的基层卫生医疗服务机构，比如城市社区卫生服务中心和社区卫生服务站，比如农村乡镇卫生院、村卫生室，进行鉴别诊断。如果发热，需要到定点的医疗机构的发热门诊，如果只是咳嗽没有发热，需要基层的家庭医生去鉴别诊断，进行转诊处理，这是非常重要的，大家要分工合作。