国家卫健委：全国各地医疗救治效果初步显现 治愈比例均明显上升

人民网北京2月10日电 （许晓华）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报了疫情情况。

2月9日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3062例，其中湖北2618例；新增重症病例296例，其中湖北258例；新增死亡病例97例，其中湖北91例，安徽2例，黑龙江、江西、海南、甘肃各1例；新增疑似病例4008例，其中湖北2272例。当日新增治愈出院病例632例，其中湖北356例，解除医学观察的密切接触者29307人。

截至2月9日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35982例，其中重症病例6484例，累计治愈出院病例3281例，累计死亡病例908例，累计报告确诊病例40171例，现有疑似病例23589例。累计追踪到密切接触者399487人，尚在医学观察的密切接触者187518人。

累计收到港澳台地区通报确诊病例64例，其中香港特别行政区36例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。

米锋表示，通过2月10日的数据分析，武汉、湖北、全国治愈比例均明显上升，其中全国治愈比例8.2%，1月27日为1.3%；湖北治愈比例6.1%，1月27日为1.7%；武汉治愈比例6.2%，1月27日为2.6%；说明全国各地的医疗救治效果初步显现。同时，随着对口医疗支援力量的加强，采取多种措施增加床位供给，湖北及武汉救治能力得到明显提升。