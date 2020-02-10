热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫健委：全国各地医疗救治效果初步显现 治愈比例均明显上升

2020年02月10日15:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月10日电 （许晓华）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报了疫情情况。

2月9日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3062例，其中湖北2618例；新增重症病例296例，其中湖北258例；新增死亡病例97例，其中湖北91例，安徽2例，黑龙江、江西、海南、甘肃各1例；新增疑似病例4008例，其中湖北2272例。当日新增治愈出院病例632例，其中湖北356例，解除医学观察的密切接触者29307人。

截至2月9日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35982例，其中重症病例6484例，累计治愈出院病例3281例，累计死亡病例908例，累计报告确诊病例40171例，现有疑似病例23589例。累计追踪到密切接触者399487人，尚在医学观察的密切接触者187518人。

累计收到港澳台地区通报确诊病例64例，其中香港特别行政区36例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。

米锋表示，通过2月10日的数据分析，武汉、湖北、全国治愈比例均明显上升，其中全国治愈比例8.2%，1月27日为1.3%；湖北治愈比例6.1%，1月27日为1.7%；武汉治愈比例6.2%，1月27日为2.6%；说明全国各地的医疗救治效果初步显现。同时，随着对口医疗支援力量的加强，采取多种措施增加床位供给，湖北及武汉救治能力得到明显提升。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn