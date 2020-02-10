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防控疫情，你的村改变了些啥？

2020年02月10日11:24 来源：光明日报

　　【你问我答】

　　#光明智库你来问#【防控疫情，你的村改变了些啥？】干干净净、亮亮堂堂，才能让病毒无处可藏。防控疫情，你所在的村都做了些啥？建设美丽家园，还有哪些事可做？我们请北京林业大学生态文明研究院研究助理杨文杰跟你唠唠。

　　@葛大店的店：家乡卫生状况变化很大，最明显的就是村头垃圾有人管了。每天一大早，村上集中收集，每天还有专人去分类收集点洒药消毒。不过，也有不少村民对分类还不太了解。对此，有啥好建议吗？

　　@杨文杰：疫情防控期间的垃圾分类处理，是切断生活垃圾病毒面源传播途径的重要手段。针对垃圾分类处理薄弱的农村，一是要做好相关知识的宣传普及工作，增强村民的垃圾分类意识；二是设立易理解、易操作的垃圾分类箱，引导村民逐渐形成垃圾分类投放习惯；三是在垃圾运输、处理上下功夫，疫情防控期间更要注重垃圾分类后的严格消毒、闭环处理，切实阻断病毒传播。

　　@简莫II：过年回家，发现污水还在小河沟里静静流淌。污水处理怎么这么难？

　　@杨文杰：治理污水需要制定详细科学的规划，设立专项资金支持，强化技术创新手段，探索集中和分散结合的处理模式，完善治理运行机制和监督考核机制。同时，必须提升农民的环保责任意识、参与意识。只有从我做起、行动起来，才能重回水碧山青的美丽家园。

　　@輶轩使者-：不少人都关注偏远农村，实际上，那些隐藏在大都市边儿上的农村，环境治理同样需要关注。

　　@杨文杰：近年来，一些位于大城市边缘的农村，人居环境治理成效较好，值得点赞。目前，重点是守好“面子”、管好“里子”。从“面子”来说，要继续完善基础设施建设和长效机制，让环境治理更加制度化、规范化、常态化。从“里子”来说，要细翻“污垢”、通盘考虑、逐项清理，同时，也要引导人们改变陋习，让美丽乡村具有内在美。

　　 （项目团队：光明日报全媒体记者 张胜、王斯敏、蒋新军）

(责编：许心怡、崔元苑)


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