专家支招：面对新冠肺炎，儿童防护怎么做？

儿童是新冠肺炎的易感人群，除了减少出门，在家中如何做好防护，才能保护孩子降低新型冠状病毒感染的风险？首都儿科研究所感染科主任邓莉提出以下几点建议。

如何做好居家消毒？

每日应定时开启空气净化器，或者每日每个房间轮流通风2～3次，每次开窗通风15至20分钟，房间通风时将孩子转移到其他房间，做好保暖措施，避免通风时孩子受凉。

要保持地面清洁干燥，不要有潮湿的角落，避免病毒细菌滋生，每天常规擦拭1至2次，拖布使用完用清水洗净后在室外晾干或晒干。

孩子的玩具，学习、生活用品等能耐高温的可用开水煮沸消毒30分钟，不耐高温的可选择放置在阳光下晾晒或用干净抹布擦拭，抹布用后煮沸晾干即可。

婴儿和新生儿防护要注意什么？

佩戴口罩、减少外出、保持手部卫生等不仅是成年人，也是儿童群体防控的重要措施。

对于不能适应戴口罩的婴儿或新生儿，家长应主动戴口罩，自己咳嗽或打喷嚏时，用纸巾将口鼻完全遮住，如果来不及用纸巾，应该用手肘遮挡自己的口鼻，再彻底清洗手肘，并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，流动水洗手。注意不亲吻孩子，不对孩子呼气、喘气，不和孩子入嘴同一食物，不和孩子共用餐具、饮具，不用嘴巴吹气的方式让食物变冷再喂食。

孩子发热怎么办？

发热是儿童常见的临床表现，发热不等于新型冠状病毒感染。一旦发现儿童发烧，可以在家中先行处理。

一是先测体温，腋下测体温大于等于37.3℃为发热，只要出现发热，就可以开始物理降温，当体温大于等于38.5℃时，可让儿童服用退热药对症处理。

二是物理降温很重要：不捂衣服不捂被，搓手搓脚四肢暖，多喝温水多排尿，监测体温看状况。

目前，很多医院开设了网络咨询服务，家长可根据医生的专业判断再决定选择就诊方式。