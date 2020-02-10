做好居家防疫，专家给出全面指导

全民居家防疫期间，家庭成为打赢疫情防控阻击战的最小单元和重要防线。随着新冠病毒疫情的发展，如何居家做好自我防护，是每个家庭都需掌握的技能。对此，中国妇女报·中国妇女网记者专门采访到成都市第三人民医院呼吸内科副主任医师、四川省医学会间质性肺疾病学组副组长何萍，就如何做好居家防护给出专业指导。

记者：自疫情发生后，各地都出现了酒精、消毒液短缺现象。那么普通家庭如何科学做好日常居家消毒呢？

何萍：如果家中没有疑似或确诊患者，一般的消毒措施就可以了。比如室内每天通风换气2次，每次半小时以上。通风可以稀释空气中的病毒浓度，使病毒不足以致病。

同时保持必要的家庭卫生，并注意一些生活细节。比如每个家庭成员的毛巾不要混用。毛巾每周至少洗两次，洗完要在太阳下暴晒。就餐时应实行分餐制，用公筷夹取食物。不要共用水杯。两餐之间彻底清洗所有的厨具，并擦干。

记者：家中如有确诊患者，应如何自我防护，做好居家消毒等措施？

何萍：如果家里有新冠病毒感染且症状轻微的病人，我建议，第一要用含氯的消毒剂对地板、家具及病人接触到的地方消毒清洁。比如84消毒液或者75%的酒精。如果家里买不到消毒剂，可以根据WHO发布的《疑似新型冠状病毒感染者家庭护理和接触者管理指南》中建议，使用稀释的漂白剂（1份漂白剂兑99份水）作为常规家用消毒剂。用消毒液拖地板需要湿拖并且让其自然干燥。邻居和朋友尽量避免来访。

家里有确诊或疑似病人，最重要的是做好隔离。如果有条件，病人应该单独住在带有卫生间的房间，尽量不出来。房间也需要定时开窗通风。患者口鼻分泌物用纸巾包好，放在密闭垃圾袋里。如果患者没有条件独居一室，可以将其安顿在房间一角，最好是通风处。患者与家庭中其他人不要近距离接触。所有家庭成员均应戴好口罩。患者的碗筷应单独清洁，可用沸水或高压锅煮沸消毒。

病人居住的房间、使用的公共区域如洗手间，每天需要至少消毒两次。洗手间要保持通风，定时开窗或让换气扇持续工作，可以减少病毒在房间内的停留。

临床发现很多确诊病人大便中的病毒浓度很高，所以这是一个很重要的传染源，病毒很有可能通过“粪口传播”，要注意，卫生间的马桶也可能成为传染源。所以病人上完厕所后，应盖上马桶盖再冲马桶，之后也应对马桶进行一些消毒处理。

同时还要定期消毒门把手。同样，电脑、手机、孩子玩具等任何手持物体，都要谨慎对待。尽可能只触碰自己的私人物品。

家庭成员在对患者进行护理时，需要特别小心。第一，要穿长袖、长裤，充分遮蔽自己的身体，自己和患者要始终佩戴防护面罩或医用外科口罩，出房间后要更换口罩，清理护理服。第二，每天用高温热水，彻底清洗患者衣物、生活物品并晾晒，包括床单、毛巾和器皿。第三，在给患者更换面罩或口罩时，自己先戴好乳胶手套。摘下面罩或口罩后，用一次性纸巾或棉签轻轻擦拭、清洁患者面部。使用过的纸巾或棉签，应置于密封容器或塑料袋内，再扔进垃圾桶。因为患者的面罩或口罩已被病毒覆盖，其使用过的面罩或口罩也应置于一次性容器内，并密封好，再扔进垃圾桶。房间和卫生间都要保持通风。家庭成员需要密切观察自身健康状况，监测体温，及时发现异常情况。

记者：针对家庭中那些没有患病、但是体质较弱的家庭成员比如老人、孩子，如何对他们进行照护、增强体质？

何萍：建议第一就是多喝水，多喝水可以有助于冲刷进入上呼吸道的病毒，并促进排泄进入肠道的病毒。第二是多吃含维生素比较丰富的蔬菜和水果。第三，要保证睡眠，不要劳累，不要熬夜。第四，要注意保暖不要受凉。身体受凉后体温下降，使呼吸道防御屏障减弱，增加新型冠状病毒感染机会。

记者：确诊病人取消隔离回家之后，家庭成员应该注意些什么？

何萍：已经取消隔离，说明病人不再具有传染性，这时他和普通人是一样的。一般来说，痊愈的病人体内会产生抗体，对新型冠状病毒是有免疫力的，这样的病人可以像正常人一样生活。但要注意一点，刚刚痊愈的病人有可能比较虚弱，仍然要注意预防其他疾病，比如新型冠状病毒之外的其他病毒和细菌感染。

记者：近日，很多人陆续返程回到居住地或工作岗位。通过乘坐飞机、高铁等交通工具回程、回家的人，或乘坐公交、地铁等交通工具上下班的人群，可以采取哪些自我防护措施？

何萍：封闭、拥挤的公共环境是感染新冠病毒的高危环境，尤其健康的带毒者更可能会成为传染源，所以在这些环境中就要特别的防护。

第一，一定要戴好口罩和注意好手部防护。在密闭和人群拥挤的环境中，需要佩戴N95或医用外科口罩。正确佩戴口罩，尽量减少口罩周边的缝隙。口罩密合性差会明显减低防护力。如果检测到有漏气，比如哈口气眼镜会起雾，就需要收紧耳带。在高危环境，比如密切接触确诊或疑诊患者，甚至可以用医用胶带封好可能的漏风口。乘坐公交车或者网约车时尽量打开车窗。排队进站时，人与人之间不要拥挤，最好保持一米以上的安全距离。

第二，注意手部卫生。外出时，应戴上冬天的厚手套或户外手套。回家后摘下手套应彻底清洗，晒干后再戴。尽量不要用裸手触碰扶手、电梯按钮等使用率高的地方。回家后，先要用清水和肥皂或洗手液洗手，把鼻子清理干净。肥皂要随时保持干燥，以免病毒驻留。

第三，更换外衣并晾挂在通风的地方，如果能日晒更好。注意手机、钥匙、钱包等的回家清洁消毒。这些做法可以减少在公共环境当中携带病毒回家。（记者 周韵曦）