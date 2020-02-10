武汉：“应收尽收”进入总攻时间

2月9日，武汉迎来“应收尽收”的总攻时刻。

连日来，中央指导组贯彻落实习近平总书记重要指示精神，指导督导湖北省、武汉市刻不容缓依法采取果断措施，不折不扣落实“四类人员”分类集中管理措施，真正做到“应收尽收、不漏一人”。

为了确保不漏一人，武汉正全力进行拉网式排查“四类人群”。截至2月8日晚，已排查391万户979万人，完成92%。到2月9日24时，要求全部排查完毕。

武汉市先后组织市直机关党员干部、市属国企干部职工、市属高校教师职工16739人，下沉到疫情较重的社区，统一编入街道社区工作队，协助开展“四类人员”集中隔离集中收治、全天候全覆盖全员排查等工作，与街道社区干部一同奋战在疫情群防群控第一线。

疑似患者和密切接触者人群数量更大，且必须隔离，防止交叉感染。武汉加快征用宾馆、党校、高校宿舍等作为集中收治隔离场所，增配医疗设备和医务人员，对疑似患者进行隔离治疗，对密切接触者进行医学观察。

方舱医院是关键时刻的关键之举。中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰说，武汉市的“方舱医院”是我国公共卫生防控与医疗的重大举措，迅速把确诊的轻症病人都收治起来，避免造成新的传染至关重要。

2月7日晚，位于武汉客厅会展中心的中南医院方舱医院正式投入使用。该方舱医院计划设立2000张床位，是目前武汉规模最大的方舱医院。武汉大学中南医院在36个小时内完成了方舱医院信息化等基础建设，如同在武汉客厅设立了一个新院区，700余名医护人员夜以继日地工作。

“我们时刻密切监测每一名患者的情况，并通过沟通交流给予患者心理支持，帮助他们树立战胜病魔的信心。”中南医院护理部护士长周俊辉表示，由于人手紧张，很多同事连轴转，甚至七八个小时没空喝水，但大家从不抱怨，一心只想让患者得到更好的治疗和关怀，早日康复出院。

“两山”医院是收治新冠肺炎重症患者的重要力量。32个病区、1500张床位，借鉴“小汤山”模式的武汉雷神山医院日前正式交付使用，2月8日晚，雷神山医院接收首批转诊病人。

此前交付的火神山医院已接收了从汉口医院、武汉市第六医院、武汉市红十字会医院等武汉市定点收治医院转诊而来的确诊患者。

截至2月8日23时30分，共有国家卫健委、国家中医药管理局、中国中医科学院、29个省（区、市）、新疆生产建设兵团、部队医院等派出121支医疗队12215名医疗队员支援武汉疫情防控工作，包括国家和各地支援湖北医疗队员10815名（其中医技人员2584名、护理人员7757名、其他人员474名）及人民军队支援湖北医疗队员1400名。

“北协和、南湘雅、东齐鲁、西华西”，目前全国最强、水平最高的重症救治专家团队正汇聚武汉，负责指导、会诊、巡诊工作。

2月7日，山东大学齐鲁医院和四川大学华西医院的医疗援助队在武汉天河机场相遇。他们将共同接管武汉大学人民医院东院区。在机场，两家精锐“军团”自报家门互相加油，双方隔空喊话的视频片段感动了无数网友。

四大“天团”会师武汉的消息传出，许多网友在中国青年报客户端相关稿件上留言，“王炸来了，中国必胜！”

本报武汉2月9日电

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 来源：中国青年报