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如何使用酒精居家消毒？

人民网记者 丁怡婷 倪 弋

2020年02月10日08:23 来源：人民网－人民日报

●避开点火源，不在厨房等有明火、高温设备的地方使用，喷酒精时不抽烟

●避免在相对密闭的较小空间内大量使用，防止形成高浓度的酒精蒸汽

●不宜大量存放，放置时要避免靠近灶台、暖气等热源，也要避免阳光直射

疫情防控期间，不少家庭使用酒精进行居家消毒。日前，网传武汉某小区使用高浓度酒精室内消毒引发火灾，事后被辟谣。使用75%的医用酒精消毒究竟会不会引起火灾，应该如何正确使用？

日前，应急管理部消防救援局官方微信公众号“中国消防”发布文章，用实验结果对这一问题进行解答：家庭少量使用医用酒精喷洒消毒，发生火灾可能性不大，但仍需注意安全。

实验使用家庭常用喷洒75%酒精的工具，包括花露水瓶（喷洒量小）、小喷壶（喷洒量中）和气压式喷壶（喷洒量大），分别用电点火棒和明火进行点燃，结果表明：当酒精喷洒量较大时，遇明火可发生爆燃，其他情况不能引起燃烧和爆炸。实验表明，引燃酒精蒸汽需同时具备两个条件：一是相对密闭的环境，或具有较高酒精浓度；二是较大的点火能量或较高的温度。

从实验来看，家庭使用75%的医用酒精消毒，当建筑物室内有较大空间，并有开窗条件情况下，少量喷洒在墙壁、门把手、地面、鞋底时，酒精蒸汽容易扩散到室内整个空间，蒸汽浓度低，只要避开点火源，发生火灾可能性不大。

但文章也指出，仍存在少数情况，比如大量喷洒自身、买大桶医用酒精拖地或使用大喷壶在相对密闭的小空间进行反复多次喷洒等，会形成较高酒精浓度，遇到明火或其他高能量的点火源时，可以形成火灾或爆炸。

因此，使用75%的医用酒精进行消毒，既不可轻信谣传的危险性，也不要盲目大量喷洒，科学合理使用是可行的。文章给出建议：一是避开点火源，不在厨房等有明火、高温设备的地方进行酒精消毒，不在喷洒酒精的同时抽烟；二是避免在相对密闭的较小空间内大量使用，防止形成高浓度的酒精蒸汽，从而引发火灾或爆炸；三是不宜大量存放，放置时要避免靠近灶台、暖气等热源，也要避免阳光直射。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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