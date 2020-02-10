中部战区总医院：药物治疗与心理疏导相结合

“您现在恢复得多好，现在信心更足了吧！继续配合好治疗，您很快就能康复出院了！”心理疏导组骆文静医生一边轻轻握着患者陈霞(化名)的手，一边热情地鼓励着她。

这是中部战区总医院采取药物治疗与心理疏导相结合方式提高患者救治率的一个缩影。

1月上旬，62岁的陈霞(化名)确诊为新型冠状病毒感染的肺炎患者，入院后病情发展很快。她的儿子同样因感染新型冠状病毒收治在其他医院，无法前来照顾她。渐重的病情和心里的孤独，让老人生了应激心理反应，暴躁起来不吃饭也不配合治疗。

针对患者在隔离治疗中出现的心理问题，在国家卫健委下发的诊疗方案基础上，中部战区总医院增加心理疏导内容，专门抽调4名心理专家成立心理疏导组，科学开展心理干预，帮助患者坚定战胜病魔的信心。他们还建立患者战“疫”必胜微信群，通过病情好转和出院患者现身说法、引导暗示，缓解新入院患者的不良情绪，为他们战胜病魔提供心理支持。

骆文静作为心理疏导组组长，在了解陈霞(化名)的状况后，一方面为其制订平稳情绪的治疗方案，另一方面，细致入微地关心她的生活，想方设法联系上她的儿子，让他们互相鼓励。很快，她精神状态好了起来，对医护人员说：“儿子不在身边，骆医生就是我的亲人！”

连日来，骆文静带领心理疏导组积极开展疏导，接听心理咨询热线。截至2月6日，疏导组为50多位患者提供心理咨询服务，有效配合了药物治疗，为提高患者治愈率提供了有益帮助。(覃丽萍 王志军)