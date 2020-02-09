侧记：一组带温度的数字和一连串好消息

人民网北京2月9日电（董童 杨迪 刘融）2月9日下午3时，国务院联防联控机制新闻发布会与往日一样，准时开始。

本次发布会的阵容强大，国家发展改革委、农业农村部和商务部的4位司局级嘉宾，就如何做好重要生活物资生产、储备和投放，确保市场供应安全、平稳、有序，有条不紊地回答了各媒体的提问。来自中疾控中心和北京大学人民医院呼吸内科的两位专家则就民众关心的新冠肺炎病情检验和生活环境消毒等问题进行了耐心、细致地解答。

另一个显著的不同点，则是本次发布会的所有内容，都离不开数字的有力支撑。这不，新闻发布会刚一开场，就公布了一连串数字利好消息。

“全国除湖北外其他省份，每日报告的确诊病例数从2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度达到42.8%，这表明各地联防联控机制以及严格管理等防控措施正在发挥作用。”发布会伊始，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋就用一组数字为大家带来了第一个好消息。

“昨天是中国的传统节日元宵佳节，从昨晚到现在，又有辽宁大连、锦州两支医疗队的千余名医生和护士告别家人，紧急赶赴武汉，支援雷神山医院的患者救治工作。截至目前，国家卫生健康委已累计从全国调派11921名医护人员驰援湖北。”米锋随即又宣布一条好消息后，现场的气氛也开始变得轻松。

紧接着，国家发展改革委经贸司副司长陈达表示：“从最新监测数据看，2月8日，全国36个大中城市米面油零售价格与节前基本持平，猪肉价格小幅上涨后趋稳，鸡蛋价格稳中趋降，15种蔬菜价格比1月30日高点回落了10个百分点。”他指出,从后期看，全国以及武汉市等重点地区重要生活物资的供应是有保障的，价格预计总体平稳。

开场的利好消息“三连发”让人眼前一亮，会场上众人都感觉到今天这场发布似乎会与往日不同。随即，有关部门负责人又不负众望地公布了几组利好数字。

“从全国看，据农业农村部农情调度，预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量约1.7亿吨，均比去年同期增加2%左右。从主产省来看，‘南菜北运’7个省和北方设施蔬菜3个省冬春蔬菜面积、产量都占全国的八成以上。据这些省份反映，当前面积产量都比去年同期有所增加。所以从生产方面，今年冬春蔬菜的生产形势是好的，供应量充足。”提起蔬菜供应，农业农村部种植业司副司长杨礼胜如是介绍。

商务部市场运行司副司长王斌则专门对湖北省生活必要品供应与价格情况进行了介绍。他指出：“连日来，湖北生活必需品市场运行总体平稳，库存基本稳定，生活必需品价格进一步回落。全省重点物资大米、面条、食用油、禽肉、牛奶商业库存可以保障10-15天供应，猪肉、鸡蛋可以保障5天左右供应，蔬菜动态库存可以保障3天左右供应。所谓动态库存，是每天销货以后，还有持续货源补充。”

“武汉市生活必需品供应状况明显改善。2月7日，白沙洲和四季美两大批发市场蔬菜交易量约3000吨，较前几天大幅增加。其中，四季美市场70%的蔬菜商户已经恢复营业，武商、中百、中商三大超市的肉类可以满足5-10天的销售。武汉部分大型企业库存可以满足冻肉消费40天左右的存量。”王斌对湖北和武汉重要地区的必需品供应情况进行的详细介绍，也让人们更有信心。

在答记者问环节，国家发展改革委、农业农村部和商务部的4位司局级嘉宾组成的强大阵容，从大中型城市生活必需品需求急增，到口罩等急需物资的生产企业复工复产；从扩大生产进一步保障口罩需求量，到九省联保联供机制问题，关于重要生活物资生产、储备和投放，确保市场供应安全、平稳、有序的利好消息和有效应对措施不胜枚举。

“疫情发生以后，商务部确定了500家重点保供企业，其中400家是生产企业，50家大型农产品批发市场，20家全国骨干的跨区域的连锁企业集团，还有10大电商平台和一部分餐饮企业。这些企业现已摸清库存情况，以及可调出的商品在哪里，主要围绕蔬菜、肉蛋奶、粮油，包括方便食品等急需商品。这些库存初步估算合计在一起可达到4万吨调出量，一旦哪个城市出现紧急情况，需要调运，我们可以会同有关部门立即组织实施。”

“截止到2月7日，全国重点监测的粮食生产、加工企业的复工率达94.6%；天然气、电力、成品油供应充足；民航、铁路、水路运输网络运营正常。”

“截止2月7日，全国口罩生产企业产能利用率已经达到73%，其中医用口罩产能利用率已经达到87%。”

“从监测数据看，一二类苗占83.4%，比上年同期提高了2.7个百分点，应该说小麦夺丰收有基础。从备耕情况看，由于准备得早，种子和农药供给总体充足，各省备肥情况与常年相当，价格保持稳定。预计春耕期间全国可投入各类农机具2200多万台（套），数量与去年相当，备耕情况也是较好的。”

“截止到目前，已经协助武汉市落实蔬菜、方便面、消杀物资等货源7千多吨，其中蔬菜6824吨，速冻和方便食品205吨。协调解决运输通道受阻、货源不足、企业复工难等具体问题20余起，解决湖北省特别是武汉市生活必需品的急需，发挥了一定的积极作用。”

在总结成绩的同时，嘉宾们也毫不掩饰地汇报当前存在的问题。

“从新冠肺炎疫情影响看，当前生猪生产总体势头是好的，但新冠肺炎疫情出现后，也带来了不小影响。饲料、兽药等生产物资运输受阻，部分养猪户出现缺料问题。养殖场返乡人员回程受阻，造成了养殖场员工紧缺。受全国性延迟开工影响，一些新建和改扩建猪场大多不能正常开工，工程进度延迟。从市场供应来看，由于地区封锁，一些地方的猪肉供应偏紧，价格出现了一定幅度的上涨，同时有一部分人群对禽肉的消费产生疑虑，转而消费猪肉，增加了猪肉价格上涨的压力。”农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮坦言。

随即，他给出了具体的应对举措。“针对这些问题，我们正着力推进尽快恢复正常的生猪生产经营秩序，继续坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟防控两手抓，落实好国务院各项政策部署，统筹做好压实地方责任、督导政策落实、强化监测调度、加强疫情防控、加快扩充产能等重点工作，努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，确保年底前生猪产能基本恢复到接近常年的水平。”孔亮说。

在被问及为何会出现核酸检测呈现假阴性问题时，北京大学人民医院呼吸内科的主任高占成指出：“任何病毒的核酸检测检出率都不可能是百分之百，对新型冠状病毒的核酸检测也不例外，它检出假阴性也是在所难免，同时检测检出率的结果也和患者本身病情轻重程度、疾病发展的不同阶段、取样采样的方式方法和实验室自身的检测条件等多种因素相关。”

正在大家对这一情况表示担心时，高占成紧接着又表示：“对于确诊新冠肺炎，核酸检测是一个不可或缺的手段。要是检测结果阳性，我们可以确诊为新冠肺炎，如果初次检测结果阴性的属于疑似病例患者，按照卫生健康委现行诊疗方案的要求，也需要在定点医院进行隔离治疗。”

……

从疫情发生伊始，口罩、蔬菜、肉蛋奶等医疗必备防护物资和生活必需品的保障，一直都是备受“宅”在家中的老百姓关注的热点。而今天的这场新闻发布会，透过相关负责人和专家的权威回复，那一组组充满温度的数字，一次又一次地提振了人们战胜疫情、取得最终胜利的决心。

对于这场没有硝烟的战争，在不久的将来，我们终将携手迎来春暖花开。