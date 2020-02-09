商务部：九省联保联供 保障湖北武汉重点地区生活必需品供应

人民网北京2月9日电（欧阳易佳）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。商务部市场运行司副司长王斌表示，为保障武汉地区以及湖北全省群众生活必需品供应，有关部门确定了九省联保联供的机制。依托联保联供协作机制，可及时了解湖北武汉等地区生活必需品供应情况和存在突出问题，第一时间协调有关地方商务部门解决问题，央地共同发力，保障湖北武汉重点地区的生活必需品市场供应。

王斌介绍，1月23日凌晨2点左右，武汉市新冠肺炎指挥部发布了关闭离汉通道的紧急通知。通知发布，部分市民大量恐慌性地抢购生活必需品，很多超市都出现了蔬菜、方便面货架的空架现象。当时商务部立即协调山东、安徽、江西、河南、湖南、重庆、广西、云南等八个省区市商务主管部门与湖北省商务厅和武汉市商务局建立联保联供协作机制，商务部开通了机制性的微信群。商务部有关司局的负责同志与湖北、山东、安徽等九省商务部门的主要业务骨干、大型商贸企业负责人在线连夜组织对接，增加武汉市场的供应。

王斌指出，此事得到国家发改委、交通部、农业部等有关部门大力支持，截止目前，已协助武汉市落实蔬菜、方便面、消杀物资等货源7千多吨，其中蔬菜6824吨，速冻和方便食品205吨。协调解决运输通道受阻、货源不足、企业复工难等具体问题20余起，解决湖北省特别是武汉市生活必需品的急需，发挥积极作用。