国家发改委：全国口罩生产企业按产能计算的复工率达73%

人民网北京2月9日电（董童）9日，在国务院联防联控机制就重要生活物资生产保供有关情况举行的发布会上，国家发展改革委经贸司副司长陈达在回答提问时表示，复工复产对于市场保供作用非常大，按照国务院联防联控机制的有关要求，发改委已会同有关部门督促各地在做好疫情防控工作的基础上，有序组织重点领域企业复工复产，确保重要的医用物资、生活必需品的供应。

“据我们监测，截止到2月7日，全国口罩生产企业按产能计算的复工率已经达到73%；全国重点监测的粮食生产、加工企业的复工率达94.6%；天然气、电力、成品油供应充足；民航、铁路、水路运输网络运营正常。”陈达指出，目前除湖北省外，全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。

陈达提出，按照国务院联防联控机制的部署，发改委下一步将继续会同有关部门指导各地切实处理好疫情防控与复工复产的关系，重点围绕“三个保障”，也就是保障复工复产的用工，保障原辅料和产成品的运输，保障返岗员工的防护三个重点，着力做好三方面的工作：

一是推动企业员工错峰有序返程返岗，比如指导地方统筹制定分类分批复工复产的方案，为实现错峰返程创造条件。交通物流、人员供应、医用物资、生活必需品的生产销售等重点领域要保障条件，继续推进复工复产。

二是推动产业链、上下游协调运行。主要的企业、核心的企业复工，如果供应原料出问题，生产也会受到影响，如果产出的产品运不出去，生产也会受到影响，所以我们要积极采取措施，保障产成品和原辅料的运输。比如，将关键的原辅料、医用物资、食品等生活必需品纳入应急运输的保障范围，严禁擅自设卡拦截、阻断货运通道等违法行为。

三是推动企业认真落实各项防疫要求。比如指导企业建立健全日常清洁、消毒和通风制度，降低相关场所的人员密度。这里需要强调的是，疫情严重的地区，仍要集中精力抓好疫情防控工作，同时根据后期防控工作进展，稳妥有序地推进复工复产。