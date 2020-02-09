商务部：湖北省生活必需品库存基本稳定 价格进一步回落

人民网北京2月9日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资生产保供相关情况召开新闻发布会。会上，商务部市场运行司副司长王斌介绍了商务部保障疫区物资供应工作的具体情况。

王斌表示，商务部就湖北和武汉市生活必需品市场供应情况，全国生活必需品市场供应情况，下一步工作重点做详细计划并进一步实施。

第一，湖北和武汉市生活必需品市场的供应情况。连日来，湖北生活必需品市场运行总体平稳，库存基本稳定，生活必需品价格进一步回落。全省重点物资大米、面条、食用油、禽肉、牛奶商业库存可以保障10-15天供应，猪肉、鸡蛋可以保障5天左右供应，蔬菜动态库存可以保障3天左右供应。所谓动态库存，是每天销货以后，还有持续货源补充。

武汉市生活必需品供应状况明显改善。2月7日，白沙洲和四季美两大批发市场蔬菜交易量约3000吨，较前几天大幅增加。其中，四季美市场70%的蔬菜商户已经恢复营业，武商、中百、中商三大超市的肉类可以满足5-10天的销售。武汉部分大型企业库存可以满足冻肉消费40天左右的存量。

武汉市政府正在推动逐步恢复农贸市场经营，组织露天马路市场营业，截止到2月8日，已有14个露天马路市场开始营业。近日，马路市场摊位上售卖蔬菜种类多样，既有土豆、萝卜、大葱等耐用耐储的大路菜，也有藜蒿、红菜苔、小油菜等武汉市民喜欢的当季新叶菜。

另外，一些电商平台和大型商超探索开展蔬菜套餐预售模式，用户通过微信下单，第二天可以自己到店自取，这种方式提高效率的同时，减轻流通企业负担，减少人流聚集，这种方式值得各地推广。

第二，全国生活必需品市场供应情况。新冠肺炎发生以来，人民群众对生活必需品供应更加关注，需求阶段性增加，加上春节期间零售网点开业率不高，人手不足，物流配送不畅等因素，前期部分省市出现局部城市恐慌性集中采购问题，一些零售终端的蔬菜、粮油、方便面等部分品种出现空架现象。

对此，商务部同有关部门和地方迅速采取措施，指导零售企业及时调运补货，增加上货频次，及时向社会发布市场供给状况，引导消费者理性消费，稳定市场预期，相关情况已得到有效的缓解。

目前，全国生活必需品市场供应总体充足，品种丰富，价格基本平稳。2月8日，全国粮油价格保持平稳，肉类价格变动不大，禽产品价格小幅下降，蔬菜价格略有上涨，水果价格小幅回落。元宵节当天，各大商超普遍加大备货，蔬菜、肉类、汤圆等商品销售大幅增长。

个别地区、个别时段、个别品种仍存在短暂缺货现象，比如鲜肉、鲜菜、口罩、消毒液等不一定能够及时供应。当前防疫防控任务十分艰巨，物流不畅、人工短缺、成本大增、集中购买等问题仍存在，市场供应很难达到平常时期水平，对此我们正在抓紧组织推进逐步解决。

第三，下一步，商务部物资供应工作主要从四个方面展开。

一是进一步确保重点地区供应，继续发挥九省区市联保联供协作机制的作用，指导湖北省武汉市商务部门，进一步化解物流微循环不畅问题，保障生活必需品供应，加强对重点地区生活必需品供应指导，做好局部地区应急调运准备工作。与有关部门加快协调解决生活必需品市场面临的物流运输、员工短缺等突出问题，畅通蔬菜等农产品储运的外销渠道，针对人员集中返程需求增加的情况，重点指导大中城市加大生活物资的调运和补库力度。

二是进一步动员企业开门营业，指导各地科学评估、分级防控，在做好防疫安全的基础上，尽快组织动员有条件的商贸企业复工营业，增加上岗员工，更大范围、更高水平满足人民群众基本生活需要。

三是进一步扩大急需短缺物资进口，增加猪肉进口，充实国内储备，及时投放国储动猪肉。组织开展国内急需的口罩、防护服、防护眼镜等进口，补充国内急需，服务疫情防控。

四是进一步加强市场监测预警。