畜牧兽医局：畜产品有较大幅度增长 生猪生产处于加速恢复阶段

人民网北京2月9日电（欧阳易佳）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会，会上畜牧兽医局副局长孔亮表示，肉蛋奶是老百姓菜篮子必需品，生产和供应都不能出现问题。2019年除了猪肉产量下滑了21.3%外，其他的畜产品都有较大幅度的增长，禽肉增长了12.3%，牛羊肉增长了3.2%，禽蛋增长了5.8%，牛奶增长了4.1%，生猪生产也在加速恢复。

孔亮介绍，新冠肺炎疫情发生以来，因一些停产停工，调运受阻等原因，畜牧业生产受到了较大影响。针对这一问题，农业农村部迅速行动，协调相关部委，推动各地加快恢复正常的生产和流通秩序，取得了比较好的效果。主要做了以下几件事：

第一，加强市场的供需监测，引导养殖户稳定生产。

第二，协调公安部、交通部等相关部委紧急下发了相关通知，推动地方维护正常的流通和生产的秩序，支持饲料企业、畜禽养殖企业加快复工复产。

第三，开通了热线电话，回应老百姓的社会关切，通过热线电话反映了很多问题，点对点地进行督促落实，指导地方进行纠正和解决。下一步，将继续增加畜牧业生产供给，为疫情防控奠定坚实的物资基础。