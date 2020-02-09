农业农村部：蔬菜供应量充足 满足市场需求关键是抓好产销衔接

人民网北京2月9日电（董童）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会。会上，农业农村部种植业司副司长杨礼胜介绍，去年冬春以来，各地积极推进蔬菜产业发展。近两个月来，光热条件总体适宜，不论是北方的设施蔬菜还是南方的露地蔬菜，长势都很好，面积产量都略有增加，供应量充足。

杨礼胜指出，从全国看，据农业农村部农情调度，预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量约1.7亿吨，均比去年同期增加2%左右。预计2月份全国气温总体偏高，利于蔬菜生长发育，且蔬菜生产逐步进入旺季，产量将进一步增加。

杨礼胜表示，从主产省来看，“南菜北运”7个省和北方设施蔬菜3个省冬春蔬菜面积、产量都占全国的八成以上。据这些省份反映，当前的面积产量都比去年同期有所增加。所以，从生产方面来说，今年冬春蔬菜的生产形势是好的，供应量是充足的，满足市场需求关键在于抓好产销衔接。