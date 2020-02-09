国家卫健委：除湖北外省份确诊病例数下降幅度达42.8%
人民网北京2月9日电（欧阳易佳）9日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中重要生活物资的生产保供情况举行新闻发布会，会上国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先通报了疫情情况。
2月8日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2656例，其中湖北2147例；新增重症病例87例，其中湖北52例；新增死亡病例89例，其中湖北81例，河南2例，河北、黑龙江、安徽、山东、湖南、广西各1例；新增疑似病例3916例，其中湖北2067例。
当日新增治愈出院600例，其中湖北324例；解除医学观察的密切接触者31124人。截至2月8日24时，据31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例33738例，其中重症病例6188例，累计治愈出院病例2649例，累计死亡病例811例，累计报告确诊病例37198例，现有疑似病例28942例。累计追踪到密切接触者371905人，尚在医学观察的密切接触者188183人。
累计收到港澳台地区通报确诊病例53例，其中香港特别行政区26例，澳门特别行政区10例，台湾地区17例。全国除湖北外其他省份每日报告的确诊病例数从2月3日890例下降到2月8日509例，下降幅度达到42.8%，这表明各地联防联控机制以及严格管理等防控措施正在发挥作用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn