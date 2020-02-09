隔离病房里，4个月宝宝和护士“妈妈”们的元宵节

早8点，隔离病房，襁褓里的宝宝不哭不闹，身穿防护服全副武装的护士长李叶荣走了进来，抱起宝宝喂奶，拍嗝，换纸尿裤……

这是内蒙古医科大学附属医院留观区监控视频里的一幕，画面中的宝宝仅4个月大。2天前，她的父母确诊为新冠肺炎，她和4岁的姐姐被紧急安置在医院，进行密切接触者医学观察。8日是农历正月十五，妈妈不在身边的日子里，小宝宝与这群护士“妈妈”们度过了自己人生的第一个元宵节。

低龄儿童看护是个特殊工作。内蒙古医科大学附属医院专门从儿科抽调临床经验丰富、业务能力强的6名护士，5小时一班，轮班照护这两个孩子，还给小婴儿准备了一次性奶瓶、尿不湿、奶粉、儿童衣服等物品。

吃饱奶，小宝宝开始打盹，护士李敏把她轻轻抱到床上，慢慢地拍她入睡。“送来第一天，喂一次奶至少半个多小时。”李叶荣说，因为孩子只吃母乳拒绝用奶瓶，一开始只能用注射器，一滴一滴地滴到孩子口中。现在宝宝适应了用奶瓶吃奶，哭闹次数也少了。

隔壁留观室内，护士陈姗姗给4岁的姐姐送来了汤圆。吃完早饭，她乖乖地坐在床上，让护士阿姨给她扎小辫儿，身边铺满毛绒玩具。“刚来那天，孩子对医院环境比较陌生，不停地念叨着想妈妈。”李叶荣说，经过几天的朝夕相处，孩子跟大家的关系越来越亲密。

每天晚上，孩子的父母都会联系医护人员，通过手机视频，看一看监控画面中的孩子。“他们出于信任，将孩子放心地送到医院儿科，为了这份信任，我们全力以赴地照护好两个孩子，让孩子父母安心接受治疗。”李叶荣说。

“医院已经联系疾控部门做了第一次采样，结果显示，两个孩子都为阴性。血常规及双肺CT检查均未见异常。”医院儿科主任杨光路表示，目前孩子们的身体状况一切正常，正在等第二次采样的结果出来。

这支6人护士组，平均年龄30岁左右，很多人都没当过妈妈。每次看到抱在怀里的小家伙，29岁的护士李敏会心生怜爱：“她小脑袋靠在我肩膀，突然不哭的那一刻，我体会到了当妈妈的幸福。”

因为照护隔离宝宝，6名护士全部无法回家与家人团聚。李叶荣说，心里难免失落，但一想到自己与家人短暂的分别，能换来病患家庭的早日团聚，付出很值得。

“妈妈不在身边，我们就做宝宝身边的‘妈妈’。”她的元宵节心愿是陪护宝宝平平安安度过留观期。