北京：石景山区上线疫情防控信息系统

石景山区日前上线区级疫情防控信息系统，已在辖区各街道推广使用。该系统通过居民上传的12项基本信息，运用大数据比对技术追踪疑似新冠肺炎患者亲密接触人员线索，并第一时间反馈回传，将为全区精准防控提供有力支撑。

信息系统统计对象涵盖各个社区的全体居民，主要内容包括基本信息、居住信息、返京信息等12项基本信息，居民在填写完毕并经工作人员核实信息后方可完成。目前，八角、八宝山、广宁、老山、鲁谷、五里坨6个街道48个社区57个小区已经开始使用，共登记人员信息1025条，其中262条为返京人员信息。

石景山区经信局副局长石磊介绍，新系统的上线将有助于运用大数据分析比对，追踪与疑似患者亲密接触人员的线索，可第一时间反馈至街道。同时，利用扫描二维码登记的形式，避免以往纸笔填写带来的人员聚集，减轻社区工作人员数据登记的统计压力，填写后还可作为“电子出入证”，对社区居民和流动人员进行轨迹监测。

接下来，为配合区内企事业单位开复工后的疫情防控工作，该系统还将进一步完善楼宇工作人员、六小门店人员信息登记核查等功能，并不断加强后台数据实时查看、统计、分析等功能。