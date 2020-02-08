侧记：一个小时的发布会“打击”一词被提及22次

人民网北京2月8日电 （杨海丹）2月8日下午3点，国务院联防联控机制新闻发布会在国家卫生健康委西直门办公区新闻发布厅准时举行。

“现决定将‘新型冠状病毒感染的肺炎’暂命名为‘新型冠状病毒肺炎’，简称‘新冠肺炎’，英文简称‘NCP’。”发布会一开始，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立就公布了国家卫健委关于新型冠状病毒肺炎暂命名事宜的通知。

随后，宋树立便和往常一样，通报了2月7日0—24时的疫情数据。“全国累计报告确诊病例数连续4天超过现有疑似病例数，差距持续增大，提示疑似病例甄别步伐加快，这有利于疑似病例和确诊病例分别得到科学规范处置。”她说。

自疫情发生以来，口罩、药品、蔬菜等医疗生活物资的保障，一直为老百姓所关注。在今天的发布会上，来自市场监管总局、国家药监局和中国疾控中心的相关负责人和专家，就疫情防控中市场秩序的维护给出了权威回复。

“社会各界对口罩乱涨价的反映非常强烈。”国家市场监督管理总局价监竞争局副局长陈志江介绍说，据不完全统计，近期12315举报平台收到的举报中约有45%是反映口罩乱涨价问题，国务院“互联网+督查”平台转给市场监管总局关于群众反映的价格方面问题线索，约77%是反映口罩乱涨价问题。

为此，市场监管总局通过发公告、强化监管、严厉打击三项举措，有力制止了口罩等防疫用品价格乱象。另外，陈志江提到，前期市场监管总局在打击哄抬口罩价格方面主要集中在销售端，目前生产端的问题日益凸显，特别是口罩等防控物资制造设备和原辅材料上涨过快，“接下来会对口罩等防护物资进行从生产到销售的全面监管，既加强监管，也做好服务。”

口罩等防疫物资的供不应求，也让一些不法分子将目光转向了销售假冒伪劣产品。国家市场监管总局执法稽查局局长杨红灿表示，市场监管总局围绕打击非法制售假冒伪劣口罩等防护产品开展了一系列的工作，截至目前已经出动了执法人员40多万人次，检查经营户10多万个，立案查处320多件。

核酸检测试剂的有效性问题，也引起了现场媒体的普遍关注。国家药品监督管理局器械注册司稽查专员江德元说，已批准的产品所采用的检测方法都是目前诊疗方案当中明确的检测方法，已批准的产品都有相应的临床使用实践。“相关资料表明，产品性能能够达到技术要求的规定，企业的质量体系符合要求，产品安全性、有效性和质量可控性可以得到保障。”

此外，针对民众担心较多的同小区有确诊病例如何防护、医护人员离开医院时是否携带病毒、新型冠状病毒肺炎粪口传播的问题、一次性口罩能否重复使用4个方面，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员冯录召进行了详细的回应。

“确诊病例的家庭以及小区的公共区域都将进行清洁消毒，所以作为小区居民，无需过度恐慌，要继续做好个人防护。”

“经过正确的消毒防护措施和院感防护手段，医务人员在离开病房和医院时都是不会携带病毒的，请大家放心。医务人员作为抗击疫情日夜奋战在一线最直接的战士，我们希望每一位医护人员都能被尊重、被善待。”

“对于公众来讲，尤其是对于餐饮从业人员，要养成良好的个人卫生习惯，保持手卫生，饭前便后、接触容易污染的物品后要洗手，这也是我们防护新型冠状病毒感染的一个非常重要的措施。”

……

人民网注意到，在不到一个小时的发布会上，仅“打击”一词就被提及了22次，从中也不难看出相关部门对于维护市场秩序、打赢疫情防控阻击战的决心。明天，发布会还会继续如期举行，将介绍疫情防控中重要生活物资生产保供的有关情况。