市场监管总局：150多家企业承诺疫情期间重要民生商品不涨价

人民网北京2月8日电（王国菁）8日下午，国务院联防联控机制就疫情防控中维护市场秩序举行新闻发布会。市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局副局长陈志江表示，市场监管总局启动了“保价格、保质量、保供应”系列行动，推动物美、阿里巴巴、武汉中百仓储超市有限公司等30多家企业主动向社会做出承诺，在疫情防控期间重要民生商品价格不涨、质量不降、供应不断。截止到目前，已有150多家企业主动参与。

陈志江指出，受春节假期和疫情防控措施等多重因素叠加影响，前段时间，米袋子、菜篮子等重要民生商品价格在个别地区和个别时段的确出现了一定幅度的上涨，对此，党中央、国务院高度重视，要求市场监管部门严格监管，确保市场价格基本稳定。

陈志江表示，市场监管总局迅速行动，6天之内连续下发了三个文件，及时部署全国市场监管部门加强对民生商品价格的监管，具体采取以下四项措施：

一是开展市场价格巡查和数据采集，提高监管的针对性和有效性。并选择40个城市重点监测米面油、肉蛋菜等11种重要民生商品的价格，确保及时掌握市场价格真实动态。

二是重拳出击，铁腕治乱，决不让违法行为形成气候。市场监管总局要求各地市场监管部门从重、从快、从严打击各类价格违法行为。据了解，个别商家对蔬菜价格坐地起价成倍增长，甚至高涨7倍。截至2月7日，全国市场监管部门共立案涉及民生商品价格的案件360多件，已处罚100多件。同时，市场监管总局官网已曝光7起重要的民生商品价格违法案件。

三是引导市场主体规范行为。1月29日，市场监管总局通过视频会的形式启动了“保价格、保质量、保供应”系列行动，推动物美、阿里巴巴、武汉中百仓储超市有限公司等30多家企业主动向社会做出承诺，在疫情防控期间重要民生商品价格不涨、质量不降、供应不断。截止到目前，已有150多家企业主动参与，涉及门店1.6万多家，社会反响良好。

四是通过视频连线的方式，调研武汉、广州、西安、石家庄等地区的重要民生商品市场供应和价格情况。要求地方市场监管部门进一步加大执法力度、密度和强度，确保重要民生商品价格基本稳定。

陈志江指出，从目前巡查监测的40个城市数据来看，米袋子、菜篮子重要民生商品价格总体基本平稳，供应充足，一些果蔬类商品价格下降比较明显。下一步，我们将继续关注重要民生商品价格，加强巡查监测，强化执法办案，引导社会各界共同维护重要民生商品价格秩序。