国家市场监管总局：严打野生动物违规交易 涉嫌犯罪移送公安机关

人民网北京2月8日电（记者崔元苑） 8日，国务院联防联控机制就介绍疫情防控中维护市场秩序等相关情况召开新闻发布会。针对加强野生动物市场监管，严厉打击野生动物违规交易行为的措施方面，国家市场监管总局执法稽查局局长杨红灿表示，严厉打击野生动物的违规交易行为。在疫情防控期间，全面禁止野生动物交易活动。在全国部署开展打击野生动物违规交易专项执法行动，进一步从源头上防范疫情，控制重大公共卫生风险。

杨红灿介绍，1月21日，市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合下发文件，要求各地加强对农（集）贸市场、超市、餐饮单位、电商平台等的监督检查，严厉打击野生动物的违规交易。

1月26日，根据疫情防控形势的需要，市场监管总局又联合农业农村部、国家林草局发布关于禁止野生动物交易的公告，加大管控力度。在疫情防控期间，全面禁止野生动物交易活动。

此后，市场监管总局连续多次召开会议进行部署，要求采取更加坚决的举措严厉打击野生动物违规交易行为。2月1日、2日，市场监管总局召集中央网信办、公安部等有关部委的同志，召开联席协调会、联合召开电视电话会议，在全国部署开展打击野生动物违规交易专项执法行动，进一步从源头上防范疫情，控制重大公共卫生风险。

2月7日，市场监管总局、公安部、农业农村部、海关总署、国家林草局联合下发关于联合开展野生动物违规交易专项执法行动的通知。

在加强野生动物交易市场整治，着力查办野生动物违规交易案件工作方面，杨红灿介绍，从1月21日公告下发到2月6日，全国市场监管部门共检查经营场所149.8万个次，监测电商平台、网站49.1万个次，停业整顿市场及经营户3700余家，督促下架、删除、屏蔽信息7.7万条。联合林草、农业等部门风控隔离饲养繁育场所16000余个。同时我们也查办了一批案件，诸如1月26日重庆市秀山县市场监管局联合森林公安部门查获一批非法交易的野生动物，包括蛇55条，竹鼠7只等。1月27日，吉林省吉林市昌邑区市场监管分局根据12315热线举报，查获了非法交易的相当于国家二级动物的苏卡达陆龟和壁虎。1月30日，湖北省潜江市市场监管接群众举报，查获非法交易的各类野生动物343只等等。

“下一步，国家市场监管总局将指导各地市场监管部门严格落实市场监管总局等五部门关于联合开展野生动物违规交易专项执法行动通知，强化执法联动，突出案件查办，严厉打击任何形式的野生动物违规交易行为，涉嫌犯罪的移送公安机关。同时，要加强宣传教育，倡导文明饮食文化，引导消费者不购买和食用非法捕获和交易的野生动物。”杨红灿说。