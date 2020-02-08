病莫从口入，居家抗“疫”你吃对了吗？

疫情当前，除了尽量“宅”避免接触病源外，切断病从口入的风险、保证良好的个人营养状况，可以有效增强抵抗力、降低发病风险。居家抗“疫”期间如何安全的吃？营养专家建议，饮食管理应做好以下5点：

1、拒绝“野味”，不吃生食

众所周知，新型冠状病毒的来源是野生动物，也就是人们常说的“野味”。在此紧要关头，我们首先应当杜绝“野味”，最大程度减少病从口入的风险。同时，也不要生吃奶类、蛋类和肉类，必须彻底煮熟。

2、荤素搭配，营养均衡

提高免疫力最重要的基础就是营养，根据中国营养学会相关饮食指南，宅家期间，我们应该保证每天1500毫升的饮水；注意主食谷物粗细搭配；比平时摄入更多的绿叶蔬菜新鲜水果；用豆类、鱼肉、蛋奶等优质蛋白替代活禽；少盐少油控糖限酒。

3、少食油腻，多吃蒸食

春节期间吃的太多太好，又宅在家里不运动。这个时候，我们的肠胃比较脆弱，更应选择清淡食物，少吃油腻、重口味。可以在烹饪方式上多下功夫，少来点红烧、油炸、爆炒，多做一些清蒸、白灼。

4、餐具消毒，预防感染

国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院院士李兰娟表示，洗碗机、消毒机能够消毒，这样能够防止各种传染病通过消化道的传播。

因此，在留意食物安全之外，保持厨房卫生，注意生熟菜板和刀具分开，在家使用公勺公筷，做好餐具用品的消毒也是避免交叉感染的重要途径。

5、多喝豆浆，提升免疫力

细胞更新、修复等离不开蛋白质，免疫系统的物质基础也是蛋白质，因而免疫系统是否能正常工作，蛋白质起至关重要的作用。CSPEN近日颁布的《关于防治新型冠状病毒感染的饮食营养专家建议》中也特别提到，疫情期间要保证高蛋白食物——如豆类的摄入。

大豆蛋白是一种优质植物蛋白，氨基酸组成符合人体需要。浙江大学公共卫生学院副教授杨敏表示，把大豆打磨成豆浆，更容易让蛋白质分解为氨基酸，充分释放营养，每天坚持饮用，可帮助人们增强免疫能力。推荐三款健康食谱：

（1）红豆薏米豆浆

食材：红豆、薏米各20克，黄豆40克。

功效：红豆健脾益肾，薏米利水消肿，黄豆富含优质植物蛋白，增强免疫力。

步骤：将食材放入九阳不用手洗豆浆机K1s，选择五谷浆功能、1000ml容量，一键启动，最快只要5分钟，豆浆就能完成。它还会自动清洗，一键“热烘除菌”，彻底解放双手。

（2）生姜薄荷山药饮

食材：去皮生姜8片，薄荷叶15片，山药片50g，枸杞6g，蜂蜜50g。

功效：山药补中益气，薄荷疏风散热，枸杞补肝血，生姜富含姜黄素和B族维生素，促进血液循环调节体内代谢。

步骤：将食材放入九阳不用手洗破壁机Y1，选择“十分浓浆“功能，容量选择1000ml，美味饮品就会自动做好。随后自动清洗，一键“热烘除菌”快速又省心。

（3）无水鸡汤

材料：鸡肉300g，淮山10g、枸杞6g、升麻3g、陈皮2g、盐适量。

功效：淮山、陈皮健脾益胃，枸杞补肝血，鸡肉富含蛋白质、滋补养生。

方法：鸡肉切块，焯水后与淮山、枸杞、升麻、陈皮一同放入九阳无涂层蒸汽饭煲S3，无需加水，一键启动。刷一集剧的功夫，就能享用高温蒸汽烹制出一锅鲜美的无水鸡汤。

最后，合理安排作息时间，做一些适合室内的体育锻炼，保持心情愉悦。让我们安心宅在家里，一起为武汉加油！为祖国加油！

资料来源：

①人民日报，杜绝“舌尖上的野味”，法律需重拳出击（1.22）

②《关于防治新型冠状病毒感染的饮食营养专家建议》|中国营养学会临床营养分会，《中国营养界》 ，2020年1月30日，https://mp.weixin.qq.com/s/Q2le1tO83_oQUDnynGnPBg

③多吃增强免疫力的食物，周满茹，《家庭医学》2017年第03期

④大豆蛋白营养品质和生理功能研究进展，李里特、刘志胜等，《中国食物与营养》 1999年04期

⑤中华医学会肠外肠内营养学分会（CSPEN），《关于防治新型冠状病毒感染的饮食营养专家建议》.2020.