北京医疗队再次升级改造病区 增加50张床位

为了进一步满足武汉患者的入院需求，连日来，北京医疗队所负责的病区再次对布局进行了改造，在保证医护人员安全的前提下，新增了50张左右的床位。

按照以往北京医疗队病区的布局，每层病房都会设有清洁区，医护人员在该区域内穿戴防护设备、录入病例以及进行洗澡清洁。

此次改造完成之后，多个楼层的医护人员将共用一处清洁区、通过内部电梯往来。北京医疗队成员特别提到，在改变布局的同时，也一定会关照所有防护细节，保证医护人员的安全。

2月7日上午，在武汉协和医院西院12楼，北京青年报记者看到，医护人员正在对该层清洁区的物资进行转运。部分病房内已安置好病床，较大的房间有五六张病床，还有一些房间是单间。据医疗队成员介绍，改造后将新增50张床位，“一些病情较重的患者会被安排在单间，这也是为了保证对他们和其他人的治疗互不影响”。

截至2月7日上午9时,北京医疗队目前所负责的三个病区在院患者140例，其中确诊病例124例，疑似病例16例，重症病例94例，危重病例24例。

另据了解，日前，国家卫健委马晓伟主任到武汉协和医院西院区调研并慰问各医疗队，要求尽快增加重症床位，多收治重症患者，增加配置呼吸机等设备，全力以赴救治患者，降低病死率。

经过北京医疗队及协和医院本地医务人员多日的治疗护理，30多岁的夏女士终于走出了住院部大楼，她也成为北京医疗队病区内第一位出院的患者。

据了解，夏女士入院时的症状为咳嗽、发热，同时具有CT肺炎影像学特征，但入院后的两次核酸检测均为阴性。根据第五版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，此类湖北省内疑似病例具有肺炎影像学特征者，属临床诊断病例。

据朝阳医院急诊科副主任唐子人介绍，夏女士入院后，无论病情还是心理都较为平稳，恢复情况也比较理想。将夏女士送至住院楼下时，唐子人一再嘱咐她要继续按时服用抗病毒药物，并与医院保持联系，为了她和身边人的健康着想，最好继续单独居住一段时间，“你一定要保重身体，你是我们这里第一个出院的，是我们的希望”。

夏女士告诉北青报记者，入院之后，无论日常检查治疗，还是饮食起居，都得到了医护人员尽职尽责的照料，“比如我想喝水了，一按呼叫键，就整壶整壶往里送，一直鼓励我们要多吃东西、多喝水。”

特写

一名武汉籍医生的别样返乡

肖汉很早以前就跟北京市宣武医院的同事们介绍过武汉的“过早”，热干面、三鲜豆皮、面窝……他说一定要带大家去尝尝，但这次回到故乡，肖汉恐怕要食言了。

肖汉是土生土长的武汉人，但他是在同济大学学的医，在他看来自己加入医疗队是理所应当的事。出发前的个人志愿上，他只写了一句话，“不来迈不过心里这道坎儿。”

包括母亲在内，肖汉的很多亲人都住在武汉，这是他们第一次同处一座城市，却没法见面。听说肖汉回到了武汉，大家都想来驻地看看他，哪怕隔着很远看几眼都行，但肖汉还是拒绝了，“我进过病房了，现在是高危密接人群。”

同样不能见面的，还有他的那些大学同学，他们中的很多人也都在疫情的一线工作，“都是做这个的，都知道自己的风险有多大。”

肖汉今年46岁，本行就是呼吸科，他自觉已经做好了各种准备，但进入隔离病房以后，还是有些始料不及。当了这么多年医生，见多了病房里的百态，肖汉以为自己的心里不会再有太大波澜，但在隔离病房里，看到的病患很多是几口人一起入院，夫妻、母女……他觉得有些堵得慌，“在治疗上，总怕自己遗漏了什么，没有做到全部。”

肖汉尽量发挥自己本地人的优势，安慰病人时，用武汉话沟通。他评价武汉人的性格是适应力强、有自嘲精神。他举了最近几天方舱医院视频的例子，入住的人用乡音“炫耀”着伙食有多好，“可能这种性格，也会帮大家扛过这段日子。”

每天从驻地到医院，都会经过一条宽阔的马路，空荡荡的，肖汉说，这里以前其实很热闹。他一直很喜欢故乡的烟火气，“到了晚上，武汉也有很多好吃好玩的地方，都是很市井的那种。”

被问到，等一切恢复如常时，他第一件要做的事是什么，肖汉说，还是要带同事们去尝尝“过早”的味道，那才是这座城市真正的样子。

文/特派武汉记者 刘汨