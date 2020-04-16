医疗队的“爱心包裹”

4月8日，武汉“重启”，被网友比喻为“热干面醒了”。热干面，是武汉人的最爱。寒冷的冬日早晨，来一碗热腾腾的热干面，胃暖和了，整个人都精神了。

暂时关闭离汉通道的76天里，吃上一碗热干面成了不少武汉人的念想。武汉方舱医院的医护人员在防护服上写下“想吃热干面”，没过两天，100份热干面就由美团骑手送进了方舱医院。

除了热干面，周黑鸭、奶茶、汉堡，甚至是生日蛋糕和鲜花，只要有需要，美团骑手都能送到。

2月15日，武汉飘起鹅毛大雪。窗外点点扬花，片片鹅毛。窗内江西医疗队的医护人员却犯愁了。结束了一天的工作，头发和贴身衣服早已被汗水浸湿，只想洗个热水澡、换上干净的新衣服。但是冬天的武汉阴冷潮湿，前两天洗的衣服还没干透，长头发洗完一晚上也干不了。

一筹莫展之际，美团紧急从北京采购了50台电吹风送到了江西医疗队手中。有了电吹风，终于可以在忙碌的工作结束后一洗疲惫。

这已经是江西医疗队收到的第二个“爱心包裹”了。医疗队抵达武汉初期，为避免空气不流通、空间密闭交叉感染，宾馆的空调不能开，室内湿冷难耐。3天后，美团筹集的138床电热毯送到了医疗队所在酒店。电热毯盖在身上，暖在心里，武汉的冬天也不是那么难熬了。

作为民营企业中的佼佼者，美团主动承担起抗疫责任，彰显担当。

1月26日，美团公益基金会捐赠2亿元人民币，设立全国医护人员支持关怀专项基金。截至4月6日，已对全国18个省区市的16938支援湖北医疗队医护人员拨付慰问金8683万元。

特殊时期稳住就业，就稳住了民心。1月20日至3月30日，美团平台新增骑手45.78万人，其中37.6%来自餐饮等生活服务业，27.2%来自制造业，13.8%来自小微创业者。2月24日，美团宣布启动“春归计划”，以长期就业和灵活就业相结合方式向全国提供逾20万个工作岗位。

面对疫情冲击，美团一方面积极筹集资金物资解决医护人员后顾之忧，一方面承担起稳就业责任，在危机中展现家国情怀和使命担当。