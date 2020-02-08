确诊患者个人负担费用实行财政兜底

2月7日，国务院联防联控机制举行发布会，财政部、中国人民银行、国家税务总局、中国银行保险监督管理委员会负责人，分别介绍支持新冠肺炎疫情防控财税政策。

财政部副部长余蔚平表示，截至2月6日下午5点，各级财政共安排疫情防控资金667.4亿元，实际支出284.8亿元。

资金保障

各级财政安排防控资金667.4亿元

余蔚平介绍，疫情发生以来，财政部在资金保障和政策保障方面推出了一系列政策和举措。在资金保障方面，截至2月6日下午5点，各级财政共安排疫情防控资金667.4亿元，实际支出284.8亿元。其中，中央财政共安排170.9亿元，主要包括疫情防控专项补助57亿元，含对重点疫区湖北省补助的18亿元；基本公共卫生服务和基层疫情防控资金99.5亿元；对科研、物资储备等经费也足额作了安排。目前，中央财政正在根据疫情发展态势和防控需要，研究拨付第二批疫情防控专项资金。

在政策保障方面，对确诊患者个人负担费用实行财政兜底，中央财政补助60%；对疑似患者，由就医地制定财政补助政策，中央财政视情况给予适当补助。同时，对参加疫情防控的工作人员，可享受工伤待遇保障政策。对参加疫情防控工作的一线医疗卫生人员，中央财政给予定额临时性工作补助、奖金给予免征个人所得税的政策。

税费减免

给予企业个人捐赠全额税前扣除

余蔚平表示，税费方面，为鼓励社会各界踊跃捐款捐物，缓解医疗救助物资资金的压力，一方面加大现有政策的力度，扩大接收捐赠的单位范围，允许直接向医院捐赠享受优惠。同时取消税前扣除比例的限制，对企业和个人捐赠给予全额的税前扣除。另一方面，免征货物捐赠的增值税、消费税等有关税费的政策。

同时，在前期针对疫情防控已出台各方面措施的基础上，再推出一批支持保供的财税金融政策。包括对疫情防控重点物资生产企业为扩大产能新购置的相关设备，允许一次性计入当期成本费用在企业所得税税前扣除；对纳税人运输疫情防控重点物资取得的收入，免征增值税；对疫情防控重点物资生产企业，全额退还2020年1月1日后增值税增量留抵税额；对与新型冠状病毒相关的防控产品，免收医疗器械产品注册费等。

金融支持

央行设3000亿元专项再贷款

人民银行副行长、外汇局局长潘功胜介绍，人民银行设立3000亿元专项再贷款，实施优惠贷款利率，加强对重要医用、生活物资重点企业的金融支持。对受疫情影响暂时遇到困难的企业，不盲目抽贷、断贷、压贷。

受此次疫情影响，不少小微企业出现了暂时性的困难，银保监会副主席周亮介绍，银保监会指导银行、保险机构采取了多种帮扶措施。

经济影响

疫情缓解后 经济会出现补偿性恢复

潘功胜表示，疫情对我国经济的影响是阶段性的、暂时的。他举例说，2003年非典时期，扰动的是当年二季度的经济增长，在三季度经济就迅速出现反弹，“所以我们认为疫情缓解以后，中国经济将会迅速企稳，并且随着前期推迟的消费和投资会有一个释放，中国经济会出现补偿性的恢复。”

潘功胜表示，中国经济有较强的韧性和强大的潜力，长期向好、高质量增长的基本面不会因为这次疫情的变化而发生改变。

文/本报记者 董鑫