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北京市首次公布新冠肺炎疑似病例数量

2020年02月08日08:32 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社北京2月7日电　（记者李放）7日，在北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市首次公布了新冠肺炎疑似病例数量。截至2月6日24时，北京市累计疑似病例157例，确诊病例297例。

　　发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊说，在北京市的297例确诊病例中，男性病例147例，占49.5%，女性病例150例，占50.5%，年龄范围为9个月至94岁，其中5岁以下11例。

　　此外，为帮助市民及时了解病例线索，便于社区有针对性地开展防控工作，遏制疫情扩散，北京市疾控中心副主任庞星火通报了2月6日新发病例活动过的小区或场所。

　　庞星火说，目前确诊病例已收入定点医院进行救治，小区居民不用担心和焦虑。希望大家在疫情期间注意“勤洗手、戴口罩、常通风、勤锻炼、不扎堆、讲礼仪、稳心态”，如有发热咳嗽等症状，请及时到发热门诊就医。

(责编：李轶群、许晓华)


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