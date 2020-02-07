钟南山等院士团队在疫情一线做哪些工作？ 国家卫健委回应

人民网北京2月7日电 （许晓华）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在回答记者提问时介绍，奋战在疫情一线的院士团队（钟南山院士团队、李兰娟院士团队、王晨院士团队），他们的工作重点是加强重症、危重症和疑难病人的会诊、诊治和指导。

第一， 对复杂的重症和危重症患者进行会诊、巡诊，提出建议。

第二， 协助修订新型冠状病毒肺炎诊疗方案，把一些行之有效的诊疗经验纳入到诊疗方案当中，指导全国的医疗救治工作。

第三， 为疫情的防控提出科学的判定研判和建议，完善疫情相关防控措施。

此外，院士们还为科研攻关提供强有力的支撑，这些科研攻关聚焦提升临床医疗水平，尽快地将科研攻关的成果应用到临床，有利于提高我们的医疗救治水平。