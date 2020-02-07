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专家：核酸检测试剂充足 鼓励有条件医疗机构开展核酸检测

2020年02月07日16:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月7日电（记者许心怡） 7日，国务院联防联控机制就进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况举行发布会。关于核酸检测对早期诊断的作用，中华医学会感染病学分会主任委员，北大第一医院感染疾病科主任王贵强表示，核酸检测目前是新型冠状病毒感染的一个至关重要的诊断手段。我们现在强调早期发现病人，隔离病人，同时使需要治疗的人得到有效地治疗，这都有赖于核酸的检测。

王贵强介绍，武汉地区新的诊疗指南方案也有临床诊断的病例，临床诊断病例就是核酸没有出来之前，临床符合新型冠状病毒肺炎的表现叫临床诊断，目的也是希望及时发现病人，及时得到治疗，避免因为核酸诊断滞后影响到临床的干预和治疗，影响病人的生存率。综合来看，现在核酸检测的能力明显提升。发改委昨天发文，核算检测的试剂是充足的，足够使用。

王贵强鼓励有条件的医疗机构开展核酸检测。“只要有PCR条件的医疗机构都能够开展核酸检测，试剂有保障，能力有基础，这样核酸检测的速度可以大大提升，可以有效遴选出需要治疗和需要隔离的人群。核酸检测方面，快速检测疑似病例，有一部分明确诊断了，收入病房，轻型的进入方舱，重型的到定点医院，疑似病人经过核酸检测后如果是阴性就可以回家了。”王贵强说，核酸检测可以快速地分流病人，使医疗机构的压力大大减轻，同时最大限度减少疑似病人在社会上造成更多的传播，传染源也可以得到有效控制。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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