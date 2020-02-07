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国家卫健委：深切哀悼李文亮医生

2020年02月07日15:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月7日电 （李轶群）7日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立对李文亮医生的逝世表示深切哀悼，向广大医务工作者表示崇高敬意。

今日凌晨，湖北省武汉市中心医院李文亮医生在抗击疫情中感染新型冠状病毒肺炎，经全力救治不幸逝世，国家卫生健康委表示深切哀悼，向李文亮医生的家属表示诚挚慰问。

宋树立指出，疫情发生以来，广大医务工作者不顾个人安危、舍小家为大家、迎难而上、英勇奋战在抗疫最前线，为保护人民生命健康作出了重大贡献，我们表示崇高敬意。

宋树立强调，抗击疫情正处于关键时期，防控形势依然严峻复杂，需要全社会更加关心关爱医务人员，团结一致，万众一心，共克时艰，坚决打赢疫情防控阻击战。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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