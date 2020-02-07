国家卫健委：6日全国新增确诊病例3143例 连续2天明显下降
人民网北京2月7日电 （许晓华）7日下午，国务院联防联控机制就进一步做好重点地区疫情防控工作、提高收治率治愈率和降低感染率病死率等相关情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立首先通报了疫情情况。
2月6日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3143例，其中湖北2447例；新增治愈出院病例387例，其中湖北184例；当日解除医学观察的密切接触者26762人。新增重症病例962例，其中湖北918例；新增死亡病例73例，其中湖北省69例,吉林省、河南省、广东省、海南省各1例；新增疑似病例4833例，其中湖北2622例。
截至2月6日24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例28985例，其中重症病例4821例。累计报告确诊病例31161例，累计治愈出院1540例，累计死亡病例636例，现有疑似病例26359例。累计追踪到密切接触者314028人，尚在医学观察的密切接触者186045人。
累计收到港澳台地区通报确诊病例50例，其中香港特别行政区24例，澳门特别行政区10例，台湾地区16例。全国新增报告确诊病例数连续2天明显下降，提示前期疫情防控措施效果进一步显现。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn