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珍视明呼吁：宅家防疫，护眼不能忘

2020年02月07日12:37 来源：人民网-人民健康网

2020年的春节，新冠肺炎疫情期间，为避免新型冠状病毒进一步传播，许多人都选择宅家做贡献。随着开学延期、大范围网络授课的推行，电子产品使用率提升，是否又会大大增加学生的用眼负担？珍视明真诚呼吁：宅家防疫，护眼不能忘！

国家临床医学研究中心（眼部疾病）、温州医科大学附属眼视光医院眼科专家也特意提醒广大学生和家长：疫情期间，科学护眼要坚持，近视防控不能松。宅居家中要合理用眼，预防近视发生发展。

首先，要保持正确的阅读书写姿势，合理使用电子产品。阅读书写注意“一寸一拳一尺”的姿势：握笔手指离笔尖一寸，胸口离桌一拳，书本离眼睛一尺。同时，还要保证环境有足够的照明亮度。

其次，要多晒太阳。研究表明，户外活动可有效预防近视。“户外活动”中对近视预防真正起作用的是户外的光照，而不是“运动”，所以疫情期间不方便外出运动，可以在阳台或自家院中多晒太阳，可有效预防近视发生。

珍视明温情提醒宅家做贡献的你，全国防疫需要我们共同努力，更需要对自己负责、对亲人负责、对他人负责，严格把控卫生习惯，宅家护眼，外出戴口罩护目镜，勤洗手不揉眼鼻。注意培养护眼习惯，保护视力，不仅仅是非常时期需注意的，更要贯穿于生活的方方面面。不仅关爱自己的眼睛，更要友善带动身边的人爱眼护眼。

(责编：许晓华、李轶群)


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