让党旗飘扬在华北水利水电大学防控疫情最前线

当前，新型冠肺炎疫情持续蔓延，加强疫情防控已经成为一场刻不容缓的严峻战役。

1月31日,华北水利水电大学校党委发出《党员干部勇担当，防御疫情作表率--致全校各级党组织和广大党员的倡议书》，后勤服务中心党总支及时响应，下发文件向全体党员干部发出号召：“同志们，疫情形势严峻，后勤医护、巡防等人手不足，经党总支研究，拟成立党员干部志愿者战斗队充实到疫情控制第一线，发挥党员模范带头作用，欢迎在两校区家属区居住的党员干部自愿报名，战斗队成立后将编排值班备勤，协助学校疫情防控领导小组开展疫情防控工作。”

号令就是战令。党总支文件在后勤党员群里刚刚发布，“我愿意报名参加！”“我自愿报名参加！”“书记，我是一名新党员，我要求报名参加！”不足半个小时，后勤党总支已有28名党员和预备党员踊跃报名参加，还有部分住在校外的党员干部也主动请缨。一些党员在群里发出请战书：“我们作为华水后勤人共产党员响应党的号召，时刻做好为重大疫情奔赴现场，投身战斗的准备，24小时随时听候命令，坚决服从组织安排，为学校贡献自己的一份力量。”他们放弃居家休息，冒着风险，主动要求到一线参与新冠肺炎疫情防控工作，用实际行动践行一名共产党员的庄严承诺。

疫情就是命令 防控就是责任

全面开展消毒工作。2020年1月10日，中心安排部署寒假工作，结合安全稳定、防火防盗、大气污染防治等工作，提出要利用假期进一步加强两校区宿舍、教室、食堂、超市等场所的环境卫生管理。校医院、学寓科、餐饮科、经营科等组织人员全方位、地毯式地做好两校区清洁消毒工作，为疫情防控工作打下了坚实基础。

成立防控领导组织。1月23日收到《教育部关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《河南省教育厅关于做好学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》（教体卫艺〔2020〕30 号）后，校党委、行政高度重视，后勤服务中心迅速响应，中心党总支成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，党总支书记康长春、中心主任田卫宾任组长，中心副主任吴峰光、朱立新、姚建斌任副组长，各科室负责人任成员，全面负责疫情防控工作，切实做好后勤服务保障领域疫情防控工作。

严格两校区家属院（周转房）防控工作。1月23日上午始，中心按照北林路办事处和博学路办事处要求对校区和家属区进行严格管理，限制外来车辆和人员出入。校医院为两校区物业配备红外温度测试仪和医用口罩（同时为保卫处配备了2个红外温度测试仪），对进入人员进行检查检测。安排物业公司对居住区所有电梯、楼道每天进行两次消毒杀菌处理，确保环境卫生安全。

做好疫情防控信息发布。1月24日起草的《关于做好我校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的通知》在校园网主页发布，并制定《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的知识要点》《华北水利水电大学师生假期生活提示》作为通知附件一并发布。

生命重于泰山 疫情考验担当

按照《教育部关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》和河南省《关于做好学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》《关于做好寒假留校学生新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控工作的通知》《全省教育系统疫情防控工作提醒卡》《关于进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》要求，中心结合前期采取疫情防控措施的实际情况，对疫情防控工作做出进一步安排部署，发出了《关于严格落实疫情防控工作措施的紧急通知》，进一步完善细化疫情防控措施，明确责任任务，要求各科室切实提高政治站位，严格落实政治责任，高度重视疫情防控工作，全面提高校园管控力度，各司其职，通力合作，坚决打赢疫情防控阻击战。

加强校园管控力度。进一步严格控制外来人员、车辆进入家属院（周转房），在家属院（周转房）关键出入口位置设立体温检测点，做好家属院（周转房）管控工作。

做好疫情防控宣传教育。通过制作展板、张贴宣传资料、播放影音资料、微博、微信公众号、微信群等普及疫情的防治知识，提高广大师生员工的自我防护意识。对师生员工进行传染病疫情健康宣教,发布预警信息,提醒尽量减少不必要的聚会、旅游等活动。截至目前共计发布相关信息百余条。

做好校园环境卫生工作。全方位改善学校环境卫生条件，确保师生喝上安全饮用水，吃上放心饭菜，住上安心宿舍。同时制定校园环境卫生制度、教室通风制度、制定公共场所消毒规范等，并指导工作人员科学、安全、有效的进行环境消杀。

进一步发挥校医院防控主力军作用。校医院制定了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗防治与应急处理工作预案》，积极参与疫情防控工作,强化专业人员培训，提前准备防控所需要的消毒物品、洗涤用品、口罩、红外体温测量仪、医用防护服装等物资，配合当地卫生部门、学校各部门做好疫情防控工作。

开展疫情监测和报告工作。建立新冠肺炎疫情监测制度。全面开展健康状况排查，对从疫区返校的师生进行健康监测，帮助其到就近指定医院接受诊断治疗，校医院进行相应的跟踪指导。实行24小时值班制，并开通疫情监控联系电话，及时发现潜在的隐患以及可能发生的新冠肺炎疫情。严格落实自下而上的疫情报告制度。

开展发热、疑似病人的接诊、隔离和转诊工作。校医院做好发热病人的预检分诊工作，对发热病人实行首诊跟踪负责制，及时了解发热师生员工病情转归，设立了隔离区。对发热病人一旦发现疑似病例，立即采取防护措施，将疑似病人隔离，同时联系市（区）疾病控制中心转运或校救护车转运往郑州市颐和医院或郑大一附院东区确诊隔离治疗。对被污染的场所进行卫生消毒处理。对疑似病人的密切接触者，在校医院指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。制定发热病人就诊流程图，做好病人转诊预案。

进一步强化值班值守。中心安排专人负责疫情防控报告工作,严格执行“日报告”“零报告”制度,及时将有关情况报“学校疫情防控工作群”，并积极配合卫生健康部门严格落实疫情防控措施。

科学预判做好开学工作准备。密切关注疫情发展情况，对春季开学有关情况做出科学预判，制定后勤服务保障领域的工作方案和应急处置预案，做好开学前各项准备。

党旗就是号令 党员就是战士

1月31日，校党委发出了《党员干部勇担当，阻击疫情作表率》的倡议书，后勤党总支积极响应，迅速成立抗击新冠肺炎疫情党员干部志愿者战斗队。把疫情防控当作一次大考，当作讲党性的试金石，当作高质量党建成效的具体检验，后勤党员干部在书写这张特殊答卷面前，人人都是战斗员。

哪里任务险重，哪里就有党组织坚强有力的领导，哪里就有党员当先锋作表率。当前，正处于疫情防控的关键时期，后勤四十五名党员干部和一百多名职工迎难而上，把打赢疫情防控阻击战作为校党委托付的重大政治任务，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石，把这场防控战作为“热爱学校、守护华水”的练兵场，把特殊时期服务师生作为锤炼党性的一次生动实践，全力奋战在阻击疫情的最前沿。

大难看担当，大爱见行动。后勤党员干部落实上级指示精神的坚定贯彻者，做疫情防控措施的模范执行者，做科学防控的有力推动者，做疫情防控的积极宣传者，以实际行动践行初心使命，以担当作为给党旗增辉添彩，以“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来”的光荣传统和优良作风，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，坚决打赢疫情防控阻击战。（华北水利水电大学供稿）