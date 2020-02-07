北京监督检查空调通风系统

2月6日，北京市卫生监督机构对地铁交通枢纽的集中空调通风系统开展监督检查，重点检查集中空调运行现状、通风系统卫生检测报告、设施部件定期清洗情况及新风系统和风口的设置与卫生状况等。执法人员要求管理责任者每天按最大通风量保持通风，公共空间保持每天22小时通风，并落实每周对运行的集中空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等部件进行清洗、消毒或更换的工作要求。

据介绍，新型冠状病毒感染的肺炎疫情流行期间，全空气方式的集中空调通风系统应关闭回风系统采用全新风运行，并在每天空调启用前或关停后多运行1小时；空气—水方式的集中空调通风系统要确保各房间独立通风；已装有空气净化消毒装置的集中空调通风系统，运行中应严格遵循产品使用说明操作，保障运行效果符合国家卫生标准要求；每周对运行的集中空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等部件进行清洗、消毒或更换。（记者杨金伟 通讯员蔡佚阳）