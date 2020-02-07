每年春节，都是各种消化道疾病的高发期，主要跟暴饮暴食、饮食不规律、喝酒多、睡眠少等有关。广州市第一人民医院南沙医院院长、主任医师贾林教授表示，“病从口入”，这个病并不是常规意义上的细菌病毒等，而是指吃得不当，他倡导“饮食行为促健康”，通过健康的饮食行为来预防疾病，延长寿命。

健康利是

60%的疾病是由不健康的行为方式引发的，调整生活方式可预防80%的冠心病、90%的2型糖尿病、55%的高血压以及1/3的肿瘤，建议大家通过调整行为方式来呵护健康，预防疾病。

不健康行为致病占60%

贾林介绍，春节期间比较容易出现的疾病包括胃溃疡出血、急性胰腺炎、胃肠型感冒、腹泻等，主要发生在两类人身上：

一是在家的那部分人，放假了，暴饮暴食，饮食不规律，再加上喝酒等，很容易导致胃肠道疾病，诱发胃溃疡出血、急性胰腺炎等。

二是坚守岗位的那部分人，叫外卖多，外卖一般高油高盐高脂，容易引起三高，诱发心脑血管疾病，同时容易引起腹泻、胃肠型感冒等。

贾林表示，要治疗跟胃肠道有关的疾病，光靠药物不行，长期来说，还得靠饮食行为来矫正。统计发现，由不健康行为方式引发的疾病占60%，不健康行为方式包括吸烟、嗜酒、久坐不动、不合理膳食等。贾林指出，高超医疗技术能减少10%的早亡，而健康生活行为方式不用花大钱就可减少70%的早亡，生活方式调整可预防80%的冠心病、90%的2型糖尿病、55%的高血压以及1/3的肿瘤。

健康行为包含五方面

什么才是健康的饮食行为呢？贾林介绍，主要包括以下5点：

1.每餐只吃“七分饱”

每顿都别吃得过饱，“七分饱”最好，多吃新鲜蔬果，少吃肉。他比较推荐地中海饮食，即多吃水果、蔬菜、五谷杂粮、豆类、坚果等，提倡用橄榄油；脂肪占膳食总能量最多35%；适量吃一些奶酪、酸奶类的乳制品，最好选用低脂或者脱脂；每周吃两次鱼或者禽类食品；一周吃不多于7个鸡蛋；用新鲜水果代替甜品、甜食、蜂蜜、糕点类食品；每月最多吃几次红肉，总量不超过7到9两（340到450克）。

2.不要连续“作战”

包括不要连续每天都大吃大喝，要腾出一两天来“轻断食”，日摄入热量仅为需求量的四分之一；不要连续每天都喝很多酒，连续喝酒尤其是连着喝醉对身体来说是大敌。

3.戒烟限酒限盐

调查显示，摄盐超标的后果就是每5个成年人中就有1个高血压，限盐是治疗高血压最普遍也最有效的手段。

4.睡好觉

成年人的睡眠时间在6.5~7.4小时，死亡率最低，睡太少或太多都不好。

5.注意运动

春节期间也不能忘了运动，适当做些快走、八段锦、跳绳、骑车、球类运动等。这样，不仅能够保持好的精神，还能防止节后出现精神萎靡不振、身体不适的情况。

（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员魏星、黄月星）