含氯消毒剂不能跟酒精混用

疫情时期，卫生消毒的需求大大增加，医用酒精、消毒剂是最常用的，有的家庭或个人甚至大量购买、储存、使用。

如何安全地卫生消毒？广东省疾控中心消毒与病媒生物预防控制所副主任技师钟昱文作出指引。

医用酒精，不能大量喷洒

医用酒精消毒属于化学消毒法，使用时要注意：75%浓度的效果最佳。

特别提醒，不要把酒精大量喷洒在婴幼儿和成人身体上，一方面防止酒精过敏，另一方面也要注意使用时不可靠近火源和热源，防止火灾。

学名乙醇的酒精，在常温常压下就是一种易燃、易挥发的无色透明液体，闪点仅13℃，扩散后蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。

给电器表面消毒，应先关闭电源，待电器冷却后再进行，如用酒精擦拭厨房灶台，要先关闭火源，以免导致爆燃。

每次取用酒精后必须立即将容器上盖封闭。家庭不要大量囤积酒精！

如果酒精浓度过高（例如 90%），需稀释至75%左右使用，否则无法有效杀灭病毒。

消毒剂，要配制后使用

除了医用酒精，还可以使用84消毒液、漂白粉／水、含氯消毒粉或含氯泡腾片等含氯消毒剂。不过，它们大多并非直接使用，而是需要稀释，配制成有效氯浓度500 毫克/升的含氯消毒剂。

使用消毒剂以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时清洁消毒。

清洁物品表面及地面时，可使用含氯消毒剂（有效氯浓度250～500毫克/升）擦拭，作用30分钟，再用清水擦净。

配制方法：

1.使用84消毒液（有效氯含量5%）：按消毒液:水=1:100比例稀释；

2.消毒粉（有效氯含量12%~13%，20克/包）：1包消毒粉加4.8升水；

3.含氯泡腾片（有效氯含量480~580毫克/片）：1片溶于1升水。

含氯消毒剂，勿与洗涤剂、酒精混用

最常见的84消毒液，是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，本身消毒作用就很强，请单独稀释使用。

一旦84消毒液与洁厕剂（如洁厕灵）或酸性洗涤剂混合使用，会产生化学反应，加速次氯酸的分解，释放氯气。

这种黄绿色的刺激性气体，易引起呼吸道的严重损伤，对眼睛、黏膜和皮肤都有高度刺激性，人吸入后很快就会引起氯气中毒，当浓度达到3000毫克/立方米时，能致人死亡。

同时，84消毒液也不能与酒精（弱碱性）、碱性洗活剂（如洗衣粉）同时使用，84消毒液主要有用成分次氯酸钠（NaClO）是强碱性、强氧化性，混合其他碱性，会影响NaClO的电解平衡，减弱消毒效果；若碱性过强，可能生成Cl2,也就是氯气。