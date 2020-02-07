全民战“疫”，不要让伪科学信息迷了眼

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情的发展，公众的重视程度愈加提升，不仅口罩、酒精、护目镜、紫外线灯、手套等物品相继成为抢购热点，在双黄连口服液的临床疗效尚未证实时，就连兽用双黄连也已被哄抢一空。

与此同时，淡盐水漱口、喝板蓝根、熏醋、放烟花、吸烟、喝酒、吃抗生素等各种所谓预防“秘方”也层出不穷，纷纷占领微博、微信群和朋友圈。这些“伪科学”信息往往打着科学的大旗，假托专家名号，言之凿凿，具有一定的迷惑性，让不少人信以为真。

“谣言动动嘴，科普跑断腿。”尽管不少媒体特意开辟“谣言榜”，厘清谬误，很多医疗和科普工作者也及时站出来，普及防疫知识，但与传谣只需手指头轻轻一点相比，辟谣的成本却大得多：理论分析、科学验证、专家发声、媒体普及……科普作家李治中曾就此类现象发出感慨：“我们是兼职在辟谣，别人是全职在传播伪科学。”在这个非常时期，谣言的频频现身不仅误导了公众，也扰乱了“战疫”的公共秩序，增加了抗击疫情的难度。

疫情防控是一门科学，不能靠“秘方”以讹传讹，更来不得半点道听途说。越是进入关键期，就越要保持清醒的头脑、理性的态度、严谨的精神。正如钟南山院士所指出，“当前防控最有效的办法就是早发现、早诊断、早治疗、早隔离”，倘若盲目乱投医，不但不能防病防传染，反而可能损害健康，破坏免疫力，贻误病情。因此，无论是从保护自己的角度出发，还是为了公众健康着想，都不应当转发未经证实、来源不可靠、非权威渠道发布的所谓防病“秘方”。

谣言止于智者，谣言更止于责任。进入自媒体时代，信息传播的日益多元化、快速化是把“双刃剑”——真理跑得快，谣言同样跑得快。人人手里都攥着麦克风，个个都是传播链条上的节点，随便一条信息，随手一个转发，都可能助推谣言的流延，为常识的“雪崩”添上一片雪花。这就要求我们进一步提高明辨是非的本领，增强相信科学、依靠科学的定力，担负起共建良好网络生态的责任，不能将海量信息不加分辨地全盘接收，更不能因为“好心分享”而在无意中充当了谣言的放大器、“伪科学”的传声筒，让谣言跑赢了科学。

信心才是长效的疫苗，科学就是最好的武器。这场“战疫”关系着我们每个人的生命安危，怎么重视都不为过，怎么严防死守都应该。面对一种突如其来的新型疾病，人们难免会本能地产生对未知的恐慌，这并不可怕。只要我们认真研究，随时补课，在知己知彼的基础上加以科学防控，就一定能战胜它，最终打赢这场“新冠”疫情防控的阻击战。

■ 中国妇女报·中国妇女网记者 张峥

在举国上下纷纷投入到抗击新型冠状病毒肺炎的“战疫”中，也有很多所谓的预防秘方和各类传言层出不穷地在网上传播，不仅误导了公众，造成了一些盲目恐慌和抢购，也扰乱了“战疫”的公共秩序，增加了抗击疫情的难度。不妨来看看权威专家们是怎样用真相来逐一击破这些“伪科学”传言，让谣言止于科学。

传言1

双黄连口服液、板蓝根等中药能防治“新冠”肺炎

真相：中央指导小组医疗小组专家、中国工程院院士张伯礼说，在以往的研究中发现，双黄连口服液等中成药具备广谱抗病毒的作用，甚至还有抗细菌的作用。但是还没有针对新型冠状病毒进行正式临床研究，这些中成药只能起到调节体内状态的作用，对新型冠状病毒并不具有针对性。

北京和平里医院呼吸科主任医师张骅称，板蓝根适用于治疗风热感冒、病毒性感冒等热性疾病的治疗，有一定抗病毒效果，但是对新型冠状病毒并没有防治作用。

传言2

服用抗生素或达菲、病毒灵等抗流感药能预防“新冠”病毒

科学解读：解放军总医院第四医学中心主任药师刘皈阳指出，抗生素是治疗细菌感染的，此次肺炎疫情的元凶是新型冠状病毒2019-nCoV，服用抗生素不仅没有预防和治疗效果，反而可能容易产生药物不良反应甚至破坏肠道正常菌群，会使耐药性问题更加严重。

中华预防医学会医院感染控制分会吴安华教授认为，目前没有循证医学证据表明治疗流感药物奥司他韦（达菲）、利巴韦林（病毒灵）等对于新型冠状病毒感染有预防作用，其大剂量服用是有副作用的。特别是孕妇及哺乳期妇女、严重肾功能不全者一定要慎用此类药物。

2月4日，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队，在武汉证实阿比朵尔和达芦那韦可显著抑制新型冠状病毒，李兰娟建议，将这两种药物列入国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)》，而抗艾滋病药物克力芝对治疗新型冠状病毒感染的肺炎效果不佳，且有毒副作用。李兰娟院士团队成员、浙大一院副院长陈作兵提醒，“阿比朵尔和达芦那韦为处方药，患者一定要在医生的指导下服用。”

传言3

大量服用VC可增强免疫力

真相：河北省新型冠状病毒感染的肺炎救治专家组组长阎锡新说，维生素C是人体必不可少的微量元素，有助于人体免疫功能正常运转。但是维生素C本身并不能增强免疫力，也没有抗病毒的作用。在很多情况下，尤其是疾病治疗过程中，摄入维生素C通常只是辅助性质的治疗，一般补充 VC每日不应超过1000毫克。另外，维生素C也不是补充的越多越好。体内维生素C过量，有些人可能出现腹泻、皮疹、泌尿系结石等中毒症状，严重的还有致命风险。正常情况下，合理膳食就能保证每日所需的维生素C，无需额外补充。

传言4

喝乳铁蛋白或多吃大蒜、辣椒等能抑制新型冠状病毒

真相：中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员徐维盛指出，乳铁蛋白是乳汁中的一种重要免疫蛋白，可帮助婴幼儿抵抗细菌、病毒等有害微生物，同时促进生长发育，增强造血功能。但其是否对新型冠状病毒有作用目前暂无科学证据。

对于一些传言称多吃辣椒、香蕉、草莓、大蒜，喝茶、酒、陈皮水、大蒜水等可预防新型冠状病毒肺炎，徐维盛说，均衡饮食有助身体健康，但是说某种特定食物可以抑制/防止新型冠状病毒感染的肺炎，那都是谣言。

传言5

每天用盐水漱口可防“新冠”病毒

真相：广州医科大学附属第一医院官微指出：“我院钟南山院士团队正式辟谣，盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎有帮助。但是新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。其次，目前尚无任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀灭作用。”

传言6

喝高度白酒、用75%的酒精+风油精雾化吸入可杀死体内病毒

真相：有传言说饮高度白酒可杀灭新型冠状病毒，河北省新型冠状病毒感染的肺炎救治专家组组长阎锡新说这是无稽之谈，“人喝酒以后，酒精在气道里面的含量，远远不足以杀死病毒，所以不存在喝酒来预防或者治疗新型冠状病毒感染的可能性。相反，过量饮酒降低机体抵抗力，容易招致更严重的感染。”

中国工程院院士李兰娟表示，75%的酒精就可以杀灭病毒，但这是对于有可能被污染物体的消毒，并不是在家里针对人全身喷洒消毒，用医用酒精擦拭手机等物品和对双手消毒即可。武汉市第六医院急诊科主任章希称，雾化吸入75%的酒精+风油精太危险了，可能还没杀死病毒，人就先倒下了。风油精确实有缓解头痛头晕和提神醒脑的作用，但并不能预防新型冠状病毒肺炎。

传言7

免疫力好的人不用戴口罩，只有N95口罩才能隔绝病毒

真相：武汉协和医院感染科医生李伟教授表示，日常防护时，戴一般的外科口罩也很有效，普通医用外科口罩即可阻挡绝大部分携带病毒的飞沫。应将口罩有颜色的那一面（通常是绿色、蓝色或者粉红色）朝外，白色或浅色的那一面朝内。如果前往病毒量较多的地方，建议有条件的戴N95口罩，尽量选择不带呼吸阀的N95型口罩。

李伟强调，即使自己感觉免疫力很好，也需要戴口罩。因为很多新型冠状病毒感染者会有咳嗽咳痰、打喷嚏的表现，一旦吸入含有新型冠状病毒的空气飞沫，感染风险会特别高。此外，与人接触时最好要保持1米以上距离。

传言8

热水洗澡、喝热开水、电吹风吹手等可以杀死“新冠”病毒

真相：有传言称，调高空调温度、蒸桑拿、晒太阳、电吹风对手吹、少量多次饮用60℃以上的热开水等，可杀灭新型冠状病毒。研究表明新型冠状病毒热敏感，持续高温（56摄氏度以上，需30分钟）可以有效杀死病毒。但是，日常的空调、洗热水澡、蒸桑拿等均达不到这个温度。中国工程院院士李兰娟表示，在家里洗（泡）热水澡和高温消毒是两码事，高温消毒是专业的事情，跟在家里洗热水澡不一样。

浙江大学医学院附属第一医院主任医师、浙江省援助武汉新冠肺炎医疗总队医疗队长喻成波称，冠状病毒的确对高温敏感，但病毒进入体内就不是这么一回事了，用电吹风强档吹对体内病毒并无效。而且，病毒侵害的是呼吸系统，热水进入的是消化道，喝太烫的水不仅不会消灭病毒，还极易造成烫伤。

传言9

吸烟能阻挡新型冠状病毒

真相：有传言说，烟油子覆盖了肺细胞表面，相当给每个细胞带了一个纳米级的口罩，可以阻挡病毒的附着和进入。首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益教授表示，这种说法是没有科学依据的。有的老烟民抽烟时间长，患有慢性气管炎、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病，本身抵抗力就较差，肺部对外在的抗病毒能力更差，得任何疾病的几率都要明显高于非烟民。

科普类微信公众号“果壳”也辟谣称，吸烟不仅不能预防病毒感染，还会降低身体抵抗力；吸烟时，手会反复触碰口鼻，病毒反而可能因此进入身体；吸烟时不能带口罩，会因此降低对自己的保护。

传言10

用电熨斗熨烫或用微波炉加热后口罩可重复使用

真相：浙江大学医学院附属第一医院主任医师喻成波称，医用外科口罩在出厂前已消毒可直接佩戴。这种口罩只能一次性使用，不可重复使用。

丁香医生团队辟谣，无论是用微波炉、电烤箱还是蒸锅加热口罩，一方面口罩内部结构会被破坏，口罩无法再次使用；另一方面，微波炉、电烤箱和蒸锅由于处理了医疗垃圾可能被污染，也不能再继续使用。

传言11

熏艾草、熏醋可以给空气消毒

真相：丁香医生团队辟谣，尚无证据表明熏艾草对预防新型冠状病毒感染有效，而且在密闭的室内可能还会造成一氧化碳中毒。而食醋中的醋酸浓度太低，根本起不到杀灭病毒、为空气消毒的作用。

传言12

用现金容易感染病毒

真相：丁香医生团队指出，无论何时接触了现金后都要洗手。现金确实会携带很多细菌、病毒等病原体，但并不是接触了就一定会感染，因为病毒很难在外部环境中长期大量存活，除非是直接从患者手中接过的纸币。只要注意勤洗手，不要用手直接揉眼睛、鼻子、嘴或拿东西吃，就没有啥风险。

传言13

穿带毛领或绒线的衣服更容易吸附病毒

真相：有传言称，穿带毛领或绒线的衣服外套更容易吸附病毒。呼吸与危重症专家指出，这种说法不对。病毒在衣服上存活的时间很短，短的几分钟，长的几个小时，一般越光滑的地方，病毒越容易存活。

传言14

宠物感染“新冠”病毒会传染给人

真相：世界卫生组织指出，据目前资料显示，还没有任何证据可以证明猫狗等宠物会感染新型冠状病毒。

最后，请记住国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士的话“新型冠状病毒目前没有特效药，17年前的SARS也没有特效药。”总之，疫情期间最有效的预防措施就是少出门，戴口罩，勤洗手，常通风，多运动，少熬夜，不要盲目跟风抢购任何药。（莫兰）