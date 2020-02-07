铁路部门分类加强旅客列车通风消毒

日前，中国国家铁路集团有限公司有关部门负责人就公众关心的旅客列车通风消毒情况接受了记者采访。

该负责人介绍，目前我国铁路运营的旅客列车主要分为动车组列车、普速空调列车和普速非空调列车三种类型。动车组列车主要采用顶部送风、底部排风的通风方式，少数采用顶部、侧向同时送风，底部排风方式。普速空调列车采用顶部送风、端部回风方式。所有动车组和普速空调列车均能够持续实时供应新风，空气清洁度、新风量、空气粉尘浓度、温度均匀性、温湿度等技术参数均符合国家标准要求。普速非空调列车主要采用自然通风方式。

该负责人强调，为做好疫情防控工作，铁路部门采取有效措施，进一步加强了旅客列车通风消毒。一是优化动车组列车通风。针对少数采用顶部、侧向同时送风的动车组列车，组织优化调整动车组列车空调供风系统控制策略，提高了顶部送风量比例，能有效防止空气交叉对流循环。对所有动车组列车，最大限度增加新风供应量，不同车型的新风供应量提高了17%至33%。动车组列车各车厢每隔5至10分钟可完成一次新风换气。二是加强空调列车滤网清洗消毒。增加动车组列车和普速空调列车的空调滤网清洗消毒频次，确保通风系统运转良好。三是确保非空调列车通风良好。在确保安全的前提下，对非空调列车，采取勤开车窗、及时通风换气等措施，保持车厢空气流通。

该负责人表示，在加强列车通风的同时，铁路部门还进一步加大了各类旅客列车的预防性消毒、应急消毒、终末消毒和全程卫生保洁力度，对厕所门把手、洗手台水龙头、废物箱投放处等重点部位加密消毒频次，保持列车环境整洁卫生，全力阻断疫情传播路径。

该负责人提醒广大旅客，请坚持文明出行，做好个人防护和公共卫生维护，共同营造整洁卫生的乘车环境，为防控疫情贡献力量。（记者乔虹）