飞雪中送汤圆 疫情下“甜”人心

明天就要迎来传统佳节——元宵节了，虽然暂时的疫情可能会阻断人们团圆的路，却无法阻碍温暖的传递。2月5日，荣华街道将一箱箱装着甜蜜滋味的汤圆送到社区需要帮扶的老人、居家隔离居民及物业工作人员手中，让大家在疫情笼罩下的元宵节同样能感受到暖暖的温情。

“王叔叔，您在家吗，我们来给您送汤圆了！”在天华园三里社区，漫天飞雪也挡不住社工们送温暖的步伐，大家几人一组按包片分工逐一为名单上的居民“送货”。为尽快将这份节日的祝福送到居民家中，有条件的社工还临时“征用”了自己的私家车用来配送，提高“配送”效率。

由于疫情，大家送汤圆的方式也有点不一样。为保护好居民及自身身体健康安全，对于未离京居民，社工们采取不接触、不逗留原则，将元宵递给居民后，道一声节日快乐便立刻离去；对于外地返京正处于居家隔离的居民，社工们按响门铃后就转身离开，然后站得远远的等居民开门后“隔空喊话”或通过电话送问候：“特殊时期咱们就别近距离见面了，汤圆给您放家门口了，您开门取一下就行，提前祝您节日快乐！”

在卡尔百丽社区，除了需要照顾的老年人群体，社工们也不约而同地将汤圆送进了居家隔离居民的家门口。家门虽然阻隔了见面，却阻隔不了帮扶和关心。社工们通过电话连线为隔离居民送上祝福的同时，还不忘再次叮嘱大家，隔离期有任何需求随时联系居委会。与此同时，这份“温暖牌”汤圆也被送到各小区物业和保安等工作人员手中。

这样的画面很快也将出现在其他社区。据荣华街道相关负责人介绍，本次街道共准备了1655箱汤圆，将在接下来的几天里，由各社区工作人员陆续上门送进高龄、空巢、独居、残疾人、居家隔离居民，以及坚守在疫情防控战线的工作人员手中。借助这一箱箱美味汤圆，传递对大家的关心和节日问候，帮扶隔离家庭安心度过隔离期，并对大家这段时间以来对疫情工作的配合表示感谢。“隔离不隔情，一起战疫情。虽然不照面，但我们和居民们的心始终连在一起。”（融媒体中心记者 于晓玲）