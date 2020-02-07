返程高峰公共交通工具将设隔离区

截至2月5日24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例28018例，累计治愈出院1153例，隔离治疗26302例(其中重症病例3859例)，累计死亡病例563例，现有疑似病例24702例。累计追踪到密切接触者282813人，尚在医学观察的密切接触者186354人。

累计收到港澳台地区通报确诊病例42例：香港特别行政区21例(死亡1例)，澳门特别行政区10例，台湾地区11例。

2月6日，国务院联防联控机制就春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立介绍，全国累计报告的确诊病例数已连续两天超过现有疑似病例数，提示检测能力提升，疑似病例明确诊断或排除的速度加快。

此外，交通运输部新闻发言人、运输服务司副司长蔡团结表示，随着市民陆续返岗、学生返校，返程客流高峰即将到来。为了降低客流流入地疫情风险，返程公共交通工具将控制上座率，为分散就座、隔位就座预留空间，并在交通工具后部设立隔离区。

释疑1

滞留海外的湖北籍旅客运回情况如何？

民航局运输司司长于彪表示，近期受疫情的影响，许多外国航空公司暂停了中国的航线航班，这也造成中外旅客往来的便利性降低。

他说，目前，航空公司在积极地想办法，也克服了许多困难。民航局密切同外交部协同配合，加大公共外交力度，相继向70余个通航国家民航主管部门紧急发函，主要是想表明我国在出境航班及海关检疫方面主动采取的积极防疫措施，让大家打消不必要的担心，同时合理审慎出台管制措施。目前，已经有22个国家确认收到函件，并收到部分国家和地区的积极表态，并对重新恢复航班给予了积极的回应。

于彪说自从疫情发生以后，已经组织了12架次加班包机，运回滞留海外的湖北籍旅客1500多名。在我驻外使领馆和文旅部门的支持帮助下，还将继续安排包机接回目前仍滞留在外的中国旅客。

释疑2

人员返岗如何减少流入地疫情风险？

返程高峰的问题也备受关注。针对“人员返岗将增加流入地的疫情风险”这一问题，蔡团结提出了几点举措：要做好交通运输工具和场站的消毒、通风和卫生清洁；加强客运场站进出站乘客的测温，如果超过37.3℃，第一时间移交卫生健康部门；控制交通运输工具客座率，为乘客隔位、分散就座提供空间，同时在交通运输工具的后部区域，预留一部分空间作为突发情况时的暂时隔离区域，避免交叉传染；做好乘客信息登记和溯源工作，确保交通运输工具上一旦发现疑似病例或确诊病例，能够第一时间找到同乘的其他旅客；加强途中及事后的疫情防控；加强一线从业人员的防护物资保障。

释疑3

民航往年的返程高峰是否会出现？

于彪透露，从预订的数据来看，未来一周，也就是到正月十九，平均订座率仅为30%左右，每天订票量相当于去年同期的40%左右。再加上1月24日以来，航空公司实行免费退票政策，总共退票累计超过1300多万张。

于彪认为，基于上述数据可以判断，今年民航方面像往年一样的返程高峰不会出现。对于节后可能会出现的一些小幅波动，民航现在有大量富余的运力，相信能够应对。

释疑4

铁路如何做好返程运输中的防控工作？

针对返程铁路运输形势，国家铁路集团有限公司客运部主任黄欣介绍，今年的春运因为疫情的影响，特别是节后客流出现了大幅度的下降，日均发送的人数只有238万人，下降了接近80%，只是春运正常情况下的五分之一。现在春运时间已经过去了三分之二，铁路的旅客发送量只达到了春运前期预计的45%。

怎样做好返程旅客运输过程的疫情防控工作？黄欣介绍，为防止人流集中，近几天售票，会把旅客列车的售票率控制在50%左右；餐车不再聚在一起开餐，都采用送盒饭的方式，避免旅客在车厢里面走动。同时加强广播引导，告诉旅客不要在车厢走动。

他说，针对各种车型、各种席别，预留了一定的空间，预留了包房、相对应的卧铺席位、相对应的座位席位。一旦有疫情防控需要隔离的时候，能够有这样的空间供防控使用。

文/本报记者 刘艺龙 孟亚旭