妈妈、宝宝防疫期间怎么吃饭？这些优先推荐

妈妈、宝宝防疫期间怎么吃饭？ 8大类食材与营养剂优先推荐

春节储备的余粮吃得差不多了？如果你居住的城市隔离政策又尚未解除，那么，出门买菜便是一项技术活。如何买得精准、买得营养，孕妇和哺乳期的妈妈特殊时期又该如何补充营养，0—6岁的宝宝现在又该怎么吃饭？2月5日，中国营养学会妇幼营养分会发布《新型冠状病毒感染防控期间妇幼人群居家膳食/喂养指导建议》（以下简称《建议》），分会主任委员、《建议》的主要执笔人、南京医科大学教授汪之顼接受科技日报记者采访时表示，受食物供应时效性影响最突出的首先是新鲜绿叶蔬菜、水果，其次是新鲜鱼虾肉类、新鲜乳品，可通过相应措施加以弥补。

此次发布的《建议》指出，在住居区域受到管制、外出受限的情况下，大家可以利用有限的外出采购时机，优先购买和储存鱼虾和肉类、蛋类、蔬菜、奶类、豆类、坚果类、水果、油和盐。“需要按照食物方便储存的特点，确保每一类食物可得。”汪之顼告诉科技日报记者。

具体来说，选购鱼虾和肉类时，优先考虑冷冻的瘦猪肉、牛肉或羊肉等红肉，以及冷冻的虾仁、海鱼等。不建议过多烟熏、腊制类鱼、肉制品。

采购蔬菜时，可以优先选择耐储存的根茎类蔬菜如洋葱、绿色萝卜、胡萝卜、莴笋，保存期长的大白菜、包心菜、青椒、南瓜、冬瓜等，以及可以长期保存的干的菌藻类如木耳、香菇、紫菜、海带、裙带菜。

“面向大众、孕妇、乳母的膳食指南以前都有，但是在特殊时期，食物的供给可能不如以前充分，而孕、产妇由于特殊生理状况，免疫系统承受自身和外在双重压力。面对病毒，如果人体能储备丰富的营养来提高身体免疫力，就可以避免中招。”汪之顼表示，该《建议》的发布，主要想帮大家了解，特殊时期，吃哪些食物，对补充营养最重要。

孕期和哺乳期的妈妈，正处于补充营养的关键时期。专家们建议，即使食物供给不充分，孕期女性也要尽量优先保证每天吃100克瘦的红肉，碘盐，1—2个鸡蛋，最好能有500克新鲜蔬菜，而且一半以上为深绿色蔬菜，水果200—400克。孕早期每天300毫升液体奶，孕中晚期每天400—500ml液体奶（牛奶、羊奶，鲜奶或配方奶，优先推荐配方奶）。

哺乳期的妈妈，则应优先保证，每天膳食中有220克左右的鱼、禽、蛋、肉类（含动物内脏），牛奶400—500毫升，如口味可接受，推荐选用营养强化的孕产妇奶粉，平均每天能有相当于25克干大豆的豆制品，炒制或烤制的坚果10—15克。每日蔬菜类500克，其中绿叶蔬菜和红黄色等有色蔬菜占2/3以上，水果类200—400克。如新鲜蔬菜供应受限，可以多选耐储存的绿黄色根茎、茄果类蔬菜（如绿萝卜、胡萝卜、莴笋、番茄、茄子）以及干的菌菇类蔬菜。