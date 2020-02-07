国家卫生健康委：截至2月6日24时新增确诊病例3143例 累计治愈出院1540例

人民网北京2月7日电（董童）国家卫生健康委于7日在官网发布的《截至2月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3143例（湖北2447例），新增治愈出院病例387例（湖北184例），当日解除医学观察的密切接触者26762人。新增重症病例962例（湖北918例），新增死亡病例73例（湖北省69例,吉林省、河南省、广东省、海南省各1例），新增疑似病例4833例（湖北2622例）。

情况显示，截至2月6日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例31161例，累计治愈出院1540例，现有确诊病例28985例（其中重症病例4821例），累计死亡病例636例，现有疑似病例26359例。累计追踪到密切接触者314028人，尚在医学观察的密切接触者186045人。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例50例：香港特别行政区24例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区16例（治愈出院1例）。