新春走基层|冲锋在前、坚守阵地，守护亿万民众平安健康的“最美逆行者”

春节是中华民族的传统节日，是家人欢聚一堂、共享天伦的团圆之日。然而，由于一场没有硝烟的“防疫战”，让2020年的春节与往日不同。在这个千家万户阖家团聚、互道安康之时，一线的医护人员为了使命与担当，或奔赴疫区冲锋在前，或坚守阵地尽心尽责，为亿万民众的平安与健康保驾护航。

“与阵地同在”的呼吸内科

突如其来的新冠肺炎对于入冬以来一直满负荷、高效率运转的鄂州市中心医院呼吸内科的医护人员来说，是一场前所未有的考验。

鄂州市中心医院供图

在医院党委的统一部署下，呼吸科主任熊汉忠和护士长孟世芳带领全体医护人员积极开展培训疾病相关知识、制定应急预案、救治流程、会诊流程、院感防控、安全防护等各项工作。在确保每一个环节安全无误的同时，每位医护人员也将自己调整至最佳工作状态。副主任谢芳利用丰富的专业知识，在自媒体平台讲解、科普疾病相关知识，取得了良好的社会反响。

鄂州市中心医院供图

朱立欢医生主动请缨到其他医院进行技术支援；胡园医生虽感冒不适、间断流鼻血，仍连续工作16小时；“奶妈护士”吴巧主动要求倒中夜班，缓解中夜班压力；余晓娟、胡爽、杨毅等加班加点坚守岗位。

RICU病房是生命的最后一道防线，重症患者病情瞬息万变，抢救更是家常便饭，这一抢救便是数小时。范道圣医生不顾危险，在紧急关头给疑似冠状病毒性肺炎患者进行气管插管，挽救了生命。

“巾帼不让须眉”：英勇前行的全科女医生

面对这场突如其来的疫情，鄂州市中心医院全科医学科的广大医务人员不畏疫情险峻，为防疫工作竭尽所能。在全科医学科，有着这样一抹色彩，她们以温润与细致呵护病患，以勇气与坚强对抗疫情。

鄂州市中心医院供图

被隔离的医生张慧全已怀孕5个多月，在和丈夫打电话时淡定地说：“别担心我，我会没事的，不要告诉爸妈，让他们小心照顾好自己……”；身为1岁孩子母亲的护士周萌，通过视频安慰想念妈妈的女儿：“别哭哦，宝贝，妈妈很快就会回来的……”；刚下夜班的张淳医生，是一名普通的共产党员，在得知发热门诊发热病房医生告急，而同为内科医生的丈夫内科支部纪检委员、心内二科副主任湛疆已身先士卒支援发热门诊的情况下，毅然决然地将一双儿女送到泽林乡下朋友家里寄养，主动请缨到发热一线做志愿者；还在看守所下乡的赵梦医生，得知形式严峻后，毫不犹豫地申请到发热病房工作，为阻击新型冠状病毒贡献力量；怀孕40余天的李莉护士，身着封闭的防护服穿梭于各个病房，累了就靠墙缓一缓，然后继续前行……即使面对未知的危险，心存畏惧，但依然选择英勇前行，这就是全科医学科的医护们，巾帼不让须眉。