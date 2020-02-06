众志成城 抗击疫情 中国医院协会地市级医院分会在行动

人民网北京2月6日电，当前，新型冠状肺炎疫情防控进入攻坚期。中国医院协会各会员单位充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，防范新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延和传播。十堰市太和医院地处疫情最前沿，防控任务艰巨。节前，医院感染科党支部临时召开了支部党员大会，对科室疫情防控工作进行动员部署。支部书记孟忠吉率先带领支部组织委员、宣传委员进入隔离病房开展救治工作。截止2月2日，感染科支部全部党员身处一线，无一人讲困难，讲条件。

苏北人民医院各职能处室、临床科室及病区的党支部、党小组成员冲锋在抗击疫情前沿。内科党总支全体共产党员向院党委提交请战书，自愿参加支援武汉、新区分院、医院发热门诊等各项工作。机关党总支发出招募发热预检志愿者倡议书，大家踊跃报名，尤其党员们冲锋在前，积极发挥模范带头作用。

开封市中心医院急诊科主任段宝民也是一名共产党员，接到医院发热门诊建设通知后，主动请战，从组织建设、科室搬家、布局管理、人员调配，通过全员努力，早上接到命令，发热门诊当晚就已经正常接诊。

绵阳市中心医院援助武汉医疗队在前线支援的过程中，组建了临时党支部，充分发挥斗堡垒作用和党员先锋模范作用。1月31日，5名队员不约而同地写下了入党申请书，并提交给临时党支部，向党组织表达了向先进党员学习及在此次防控战中积极作为的强烈愿望。

宁波市第一医院党员干部积极主动报名参加发热门诊和隔离病房工作，冲锋在抗击疫情最前沿。医院发热门诊排班表中，第一批来自各学科的驻点12名骨干医生，其中10名是共产党员；10名青年护理骨干中，8名是党团员。隔离病房排班表中，第一批4名驻点医生中，1名党支部书记，1名支部委员，2名科副主任。6名驻点护士里有4名党、团员。

南方医科大学珠江医院批准第一批赴湖北医疗队成立临时党支部，要求临时党支部在湖北应对新冠病毒肺炎疫情工作期间，积极开展工作，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，顺利完成任务，平安归来。

为打赢疫情攻坚战，郴州市第一人民医院于1月27日，向全院党员发出“发挥先锋模范作用打赢疫情防控攻坚战”倡议书。该院各级党组织和党员积极响应，在医院各支部的微信群里，“自愿报名，随时待命”“召必战，战必胜”的信息接起了长龙。医院成立了“惠爱志愿者党员突击队”，95名志愿者加入突击队，全天候不间断轮班值守，确保每位门急诊就诊患者均进行发热筛查，排除传染隐患。

喀什地区第一人民医院党员干部纷纷向院党委主动请缨，自发组成党员先锋队，积极参与到疫情防控战役的第一线，24小时轮值坚守，放弃假期，并支援机场发热门诊，充分发挥了党员先锋模范作用。

柳州市工人医院党委为进一步做好疫情防控工作，1月27日发布了招募新冠病毒肺炎疫情防控志愿者通知。全院党员干部积极响应党委倡议，短短1天之内共有1345名志愿者报名，按照医院党委部署，奔赴抗击疫情各项岗位。

重庆市綦江区人民医院党员干部面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延的严峻形势，踊跃参加发热病人分诊工作，参与患者分诊、测量体温等工作，力求守土尽责。

赣州市人民医院积极落实各项疫情防控部署，向全院党员干部职工发出《守初心、担使命，抗肺炎、战疫情》倡议书。各党支部积极响应，迅速成立支部党员志愿者服务队，在医院疫情防控指挥协调部门的统一调度下参与各项疫情防控任务。

阜阳市人民医院积极响应市委、市政府号召，充分发挥医院优势，选派优秀医务人员深入基层乡镇、社区以及基层医疗卫生机构，进行疫情防控及个人防护知识的宣传和普及，提升基层疫情防控水平。

嘉兴市第一医院党员干部发扬“关键时刻站得出、危难关头豁得出”的精神，带领团员和职工积极投入到疫情防控中，共计1048名党团职工志愿者加入抗疫一线的队伍。52名党员骨干进入隔离病房，重温入党誓词，义无反顾地投身一线，全情抗疫。

泰州市人民医院感染科主任助理、主任医师丁明东，时刻以共产党员标准要求自己，非典、甲流、禽流感一次次封闭一次次隔离，只能隔着窗与亲人相见。这次新冠肺炎疫情发生后，他作为救治专家组成员之一，第一时间投入到疫情前沿，协调全院发热病人的就诊、会诊、分类收治，主动承担病房工作。

福州市第二医院支援湖北医疗队“90后”队员林杰与林淦，在抗击疫情的第一线递交入党申请书，希望早日成为一名光荣的共产党员，为人民健康事业贡献力量。两位队员心系疫区群众，心向党组织，表现出过硬的政治素质和无私奉献的意志品质。

商丘市第一人民医院，1月27日，内科二党支部举办“抗击新冠病毒肺炎疫情”誓师大会，50多名党员积极响应，面向党旗集体宣誓：面对这场新的战役，我是党员，我是医护工作者，我先上……

长治市人民医院发出倡议书，倡议全院党员、干部、职工学习钟南山院士“逆行而上”的坚守与担当，以科学有效的方法和“不破楼兰终不还”的决心勇战疫情。全院各党支部、各科室积极响应，门诊支部、肿瘤内科抗击新冠医护小分队、内分泌科（内科二支部）、眼科中心（外科二支部）、急诊支部等近千名医务人员主动请战，要求到疫情防控第一线，守护百姓健康。

许昌市中心医院面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，坚持疫情就是命令、防控就是责任，第一时间组织动员党员干部积极投身防控疫情第一线。医院广大党员干部职工发扬不畏艰险、无私奉献的精神，纷纷向党委提交请战书，践行初心使命、体现责任担当，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

盐城市第一人民医院党员干部充分发挥先锋模范作用，主动奔赴医院防控疫情第一线，积极参与志愿服务。蚌埠市第三人民医院共产党员、副主任医师刘继松谨记“竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛”的誓言，放弃大年初一回家探望父母的机会，自愿加入医院发热门诊值班，为发热患者答疑解惑，制定诊疗方案。（中国医院协会地（市）级医院分会供稿）