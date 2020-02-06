国家铁路集团：将客座率控制在50%左右 严格测温并加强途中抽检

人民网北京2月6日电（董童）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。国家铁路集团客运部主任黄欣表示，要在售票源头上加强管控，将客座率控制在50%左右；车站和列车要严格测温，并在途中加强抽检，最后要确保铁路运输安全畅通。

黄欣指出，铁路春运因疫情影响，节后客流出现大幅度下降。日均发送人数只有238万，下降近80%。从近15天看，每天平均预售量约为120万人左右。客流较高的日期为8号至11号四天，大概在200万至300万之间，是高峰期的1/5到1/4左右。如果延续到30天，近30天的预售量平均每天是60万人，和往年春运高峰确实没有办法相比。即便如此，为了应对有可能出现的返程高峰，我们还是需要科学有序的安排运力，通过科学的安排运力来为返程打好基础。

对于做好返程旅客运输过程中疫情防控工作，黄欣表示，国家铁路集团要采取三方面针对性措施。

第一，防止人流集中，在售票源头上加强管控。通过加强售票管理，近几天会把旅客列车客座率控制在50%左右，并实行分散售票。在控制总量的同时，通过列车工作人员在旅客上车后引导大家分散就坐，避免人流聚集。改进列车内服务方式，采取送盒饭方式，同时加上广播宣传引导，避免旅客在车厢内走动，不再聚在一起开餐。针对各种车型、各种席别，预留一些疫情防控必要的席位空间，以便一旦有疫情需要隔离时，能有单独空间使用。

第二，车站和列车防控，要严格测温工作。目前全国铁路2337个客运办理站，已经全面实行进出站测温。在做好进出站测温基础上，会在途中加强测温抽检，如发现异常情况，及时向前方站卫生健康部门移交，并按照流程采取就地筛查、隔离和治疗的措施。同时，要强化站车卫生管理，严格站车通风消毒和卫生保洁等防御措施。普通列车应加强途中通风，空调列车将新风量设置到最大档位。对客流较大车站、客流密集的地方，加大清洁和消毒频次，对终到和始发列车进行趟趟全面消毒。加强面向旅客服务的工作人员自身防护，也提醒广大旅客注意自身防护。

第三，确保铁路运输安全畅通。为旅客的必要出行、防控物资和医务人员的运输，为关系国计民生的物资运输，为国民经济的正常运行提供有力的运输保障。