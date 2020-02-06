交通运输部:返程高峰将至 采取措施为乘客隔位就坐提供空间

人民网北京2月6日电（董童）6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。交通运输部运输服务司副司长蔡团结在回答记者提问时表示，通过大数据分析，预计在正月十六前后客流会企稳回升。对此，交通运输部将采取控制交通运输工具客座率等措施，为乘客隔位、分散就坐提供空间。降低客流输入地区的输入性风险，确保春节后的错峰返程保障工作有力有序。

蔡团结指出，今年春运工作与往年有大不同。截止到昨天，春运旅客运输量达到13.18亿人次，同比下降35%，公路客运10.7亿人次，同比下降36.3%。初五以来，春运每天的客运量平均在1300万人次左右，同比下降了80%以上。预计春运后半程，客运总量在4亿人次左右，同比下降约70%。

他介绍，随着大家陆续返岗、学生回校，返程客流高峰会马上到来。但考虑到春节后的错峰返程，今年的返程持续时间会长，客流峰值比往年春运返程高峰会低一些，即便这样，客流量也会高于日常水平。

蔡团结强调，人员返岗将增加流入地的疫情风险。交通运输部按照党中央、国务院的统筹部署，坚持“防运并举、分类指导，突出重点、周密部署”的原则，由交通运输部党组每日调度，针对返程大客流，有针对性地研究相关的保障方案，坚决防止疫情通过交通运输工具传播，降低客流输入地区的输入性风险，确保春节后的错峰返程保障工作有力有序。相关措施如下：

一是做好交通运输工具和场站的消毒、通风和卫生清洁。

二是加强客运场站进出站乘客的测温，如果超过37.3度，第一时间移交卫生健康部门。

三是控制交通运输工具客座率，为乘客隔位、分散就坐提供空间，同时在交通运输工具的后部区域，预留一部分空间作为突发情况时的暂时隔离区域，避免交叉传染。

四是要做好乘客信息登记和溯源工作，确保交通运输工具上一旦发现疑似病例或确诊病例，能够第一时间找到同乘的其他旅客。

五是加强途中及事后的疫情防控。乘客在运输途中出现发热等症状，要到车厢后部的应急区域临时隔离，并以最快的方式将乘客送到留验站。

六是加强一线从业人员的防护物资保障。因为从业人员在生产一线，感染风险相对较高，所以我们要指导从业人员做好自身防护。

蔡团结提醒每一位公民和每一位乘客，乘坐公共交通工具时一定要佩戴口罩，这既是保护自己，也是保护他人。“在当前形势下，我个人认为，佩戴口罩出行既是每个人的社会责任，也有助于推进社会文明进步。”他说。

此外，蔡团结介绍，为落实中央应对疫情领导工作小组及国务院联防联控机制关于春节后错峰返程的有关部署，交通运输部按照“四保”原则指导地方开展运输组织工作。

一是保畅通。指导各地严格按照“一断三不断”和“三不一优先”原则加强路网通行管理，严格禁止擅自封闭高速公路，严格禁止擅自阻断国省干线和农村公路，确保路网畅通。

二是保重点。要保重点人群，保障农民工、学生等重点群体出行，满足企业复工复产和学生返校。要保重点区域，保障农民工输入、输出大省有序组织务工人员返岗。要保重点时段，即正月十六前后，一直持续半个月左右时间。要保证重点线路，保障农民工输入输出地的相关客运线路顺畅运营。

三是保服务，指导各地加快制定除湖北省以外的省际市际运输服务、城市公共交通、出租汽车等恢复运营方案，全面做好运力、站场、人员、防疫物资准备。四是保安全。安全是底线，也是红线，我们必须保障整个运输过程的安全，严格落实恶劣天气下的应对保障措施。同时充实一线执法人员，加大联合执法力度，加大重点领域监管，依法从严查处各类违法违规行为，全力保障运输安全。