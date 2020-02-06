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民航局：已接回滞留海外湖北籍旅客1500多名

2020年02月06日16:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍春运错峰返程疫情防控、交通运输服务保障等相关工作情况。对于中国民航如何保障有刚性出入境需求的旅客出入境的问题，民航局运输司司长于彪表示，民航局正力保国际航线“不断航”，采取积极防疫措施，接回滞留海外的旅客，目前已运回滞留海外湖北籍旅客1500多名。

于彪介绍，近期受疫情影响，许多外国航空公司暂停中国航线航班，造成中外旅客往来便利性降低。针对这个情况，民航局主要采取以下措施：

第一，民航局要求各航空公司克服困难，力争保证国际航线“不断航”。比如，国航正在申请开通国外串飞航线，国外几个城市可以同时飞。

第二，民航局密切同外交部协同配合，加大公共外交力度，相继向70余个通航国家民航主管部门紧急发函，表明我国在出境航班及海关检疫方面主动采取积极防疫措施，让大家打消不必要的担心，同时合理审慎出台管制措施。目前，已有22个国家确认收到函件，并收到部分国家和地区的积极表态，表示信任我们采取的措施是安全有效的，并对重新恢复航班给予积极回应。

第三，近期，接回滞留海外的旅客是主要“刚需”。自疫情发生后，民航局在驻外使领馆的大力协助下，与文旅部门密切合作，已组织12架次加班包机，运回滞留海外的湖北籍旅客1500多名。

于彪指出，在我驻外使领馆和文旅部门的支持下，民航局还将继续安排包机接回目前仍滞留在外的中国旅客。对此，中国民航有足够的能力，也有足够的责任担当。

(责编：刘卿、李栋)


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