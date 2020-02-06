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世界卫生组织：新冠病毒疫情未构成“大流行”

2020年02月06日10:36 来源：健康报网

世界卫生组织4日表示，新型冠状病毒感染肺炎疫情目前未构成“大流行”。当前，打击疫情相关的谣言或虚假信息对防控工作同样至关重要。

按照世卫组织的定义，大流行是指一种新疾病在全球范围的传播。世卫组织全球传染性危害管理司司长茜尔维·布里安德当天在日内瓦举行的记者会上说，此次疫情至今未构成大流行，原因之一是，截至目前中国大多数病例均来自湖北省，而湖北省以外大多是聚集性的“外溢”病例；其他20多个已报告疫情的国家也属类似的“外溢”病例。

布里安德说，在湖北省，中国政府已采取措施减少疫情向外省市传播，同时还在修建医院治疗病例以降低死亡率；在湖北之外的其他地区及其他国家，当前的策略是阻止疫情传播。世卫组织认为，这一策略是可行的，因此建议其他国家对病例早发现、早隔离、早治疗，同时追踪并隔离与病例密切接触人员，降低传播风险。（据新华社 记者刘曲）

(责编：许心怡、崔元苑)


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