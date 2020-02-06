重症病例数字上升趋势合理

在2月5日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对近两天武汉市、湖北省新增重症病例数量的大幅增长，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺回应称，在重症病例增加明显的同时，也要看到确诊病例的大幅增加，“随着确诊病例数字增加，重症病例也会相应增加，这个趋势是合理的”；同时疑似病例在明显减少，说明湖北地区对疑似病例的甄别速度大大加快。

针对重症病例的临床诊疗，李兴旺表示，从目前总结的经验看，重症病例中有患者从发病开始就持续高热，但也有相当一部分患者发病时是中低热，症状不重但肺炎很重，有医生称之为“症状与影像学表现分离的病例”。这一类患者发病前一周的症状较轻，在发病后第9天至第12天病情加重并快速进展，“总结梳理这些经验，有助于指导临床加强相应治疗措施，尽早控制患者病情的加重”。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在一个多月的时间里，防治新型冠状病毒感染的肺炎积累了大量的临床宝贵经验，国家卫生健康委组织专家已4次调整更新诊疗方案，将很多行之有效的治疗经验纳入其中，不断提高疾病的规范化诊疗水平，满足临床救治需要，最大限度的提高治愈率，降低病死率。

新版诊疗方案中，增加了“无症状感染者也可能成为感染源”的表述。对此，北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，目前发现的无症状感染者，主要是确诊病例的密切接触者，没有明显的临床表现，但核酸检测呈阳性。从发病机制来讲，可能会造成传播。（首席记者刘志勇）