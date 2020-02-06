社区妇联主席客串隔离家庭“保姆”

“姐，俺家人想吃鱼了。”

“一会儿去市场给买去，还要什么？”

“西红柿6个，白菜1棵，橙子4个。”

今年春节开始，山东济南市天桥区北坦街道办事处北关社区书记兼社区妇联主席杜春霞的手机里多了一个微信好友，以上正是这位好友在微信上和杜春霞的部分聊天内容。

喊杜春霞姐的人，不是她的弟弟妹妹，可为什么能指使这个社区书记去买菜、买鱼，还得亲自送上门呢？

春节前夕,新型冠状病毒感染的肺炎疫情来袭，为有效控制疫情的输入、传播，切实保护辖区群众的生命安全，北坦街道办事处立即形成由辖区派出所、社区卫生服务中心、街道、社区及街道主要领导共同参与的“1+4+2”入户检测模式，入户疫情防控组员对已摸排的武汉或其他重点疫区返乡人员测量体温，持续关注身体状况，并完成身体状况日报工作，确保信息及时、准确。

杜春霞带领社区工作人员、七彩志愿者进社区排查时发现，张某一家三口刚从武汉回来，他们一直在济南打工，春节前开车回武汉探亲，发现疫情后，立即开车返回济南。

入户疫情防控组员对这一家三口测体温后，并未发现异常情况，张某和家人也没有咳嗽等症状。

不能掉以轻心！这个时候社区干部要顶上去！杜春霞带人到张某家，劝说她一家人在家隔离14天。一开始，张某一家有抵触情绪，杜春霞等人反复劝说，讲明利害关系，终于消除了他们的思想负担，同意在家隔离。

杜春霞通过微信加张某为好友，隔离期间，她一家人想买什么物品，在微信上说一声，她立刻去买并送上门。

十多天来，杜春霞几乎成了张某一家的专职“保姆”，每天她都要在微信上和张某聊天，询问需要什么生活用品。张某则每天将一家三口的体温情况发给杜春霞。

“再有两天，你们一家人就解除隔离了，可以和社区居民见面了，坚持住。”2月3日下午，杜春霞通过微信与张某视频对话，给她一家人打气鼓劲。

“谢谢大姐，我们一定坚持到底。”视频上的张某看上去气色很好，面带笑容，对杜春霞这几天来的“保姆式服务”，她表示感谢。

“上街宣传去了！”随着杜春霞一声吆喝，社区里的七个志愿者穿上写着“七彩北坦·志愿同行”的黄色马甲，每人拿着一个喇叭，走到居民小区里，一摁开关，小喇叭里传出声音：“不要去串门、聚会要取消，在家乐逍遥……”（记者 姚建 殷玉国）